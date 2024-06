Uwaga! Artykuł może zawierać spoilery.

Dociera do nas coraz więcej głosów, że piąty sezon „Yellowstone” może być finałem całej serii. Wszystko wskazuje na to, że nowe odcinki pojawią się w streamingu jeszcze w 2024 roku. Od pewnego czasu mówi się też, że Kevin Costner poważnie planuje rozstanie z produkcją. Na szczęście to nie znaczy, że widzowie zostaną z niczym. Mamy już dwa spin-offy: „1923” oraz „1883”. To jeszcze nie wszystko – w drodze jest kolejny tytuł.

W serialu „1923” występują Helen Mirren i Harrison Ford. Seria podąża śladami wcześniejszej generacji Duttonów, stanowiąc zarówno prequel głównej serii „Yellowstone”, jak i kontynuację poprzedniego spin-offu „1883”.

Paramount Plus potwierdziło, że powstanie drugi sezon „1923”. Po drodze jednak pojawiło się sporo komplikacji, które opóźniły premierę. Poniżej zdradzamy wszystko, co wiemy o kontynuacji prequelu „Yellowstone”.

Jak dotąd nie podano konkretnej daty premiery drugiego sezonu „1923”. Wcześniej zapewniano nas, że nowe odcinki pojawią się w streamingu jeszcze w 2024 roku - podobnie jak piąty sezon „Yellowstone”.

W lipcu KXLF poinformowało, że drugi sezon 1923 nie będzie w przyszłości wykorzystywał Butte Civic Center w Butte w stanie Montana jako sceny dźwiękowej.

Było to spowodowane opóźnieniami w produkcji oraz strajkami hollywoodzkich scenarzystów i aktorów, co oznaczało, że zdjęcia do serialu nie byłyby gotowe do rozpoczęcia w listopadzie, jak ustalano wcześniej.

„Po prostu nie mogli wszystkiego zbudować, przygotować się do zdjęć przed listopadem”, powiedział menadżer centrum Bill Melvin, dodając: „Stracili czas”.

Kiedy produkcja zostanie wznowiona, serial będzie musiał znaleźć nową scenę dźwiękową.

Prequel otrzymał wiadomość o odnowieniu w lutym 2023 r. Przedprodukcja pierwszego sezonu rozpoczęła się w lipcu 2022 r., a pierwszy odcinek został wyemitowany w Paramount Plus w grudniu 2022 r.

Serial bije rekordy od czasu premiery, stając się jedną z najczęściej oglądanych premier seriali w telewizji kablowej w USA w 2022 r., a także wywołuje mnóstwo pozytywnych reakcji.

Kto zagra w drugim sezonie „1923”? Zdradzamy obsadę

„1923” to emocjonująca historia z pełnokrwistymi postaciami, do czego przyzwyczaił nas już „Yellowstone”. Podobnie jak w serii z Kevinem Costnerem nie brakuje dramatycznych śmierci bohaterów.

Można więc śmiało powiedzieć, że początkowa obsada z „1923” może nie dotrwać w całości do drugiego sezonu, biorąc pod uwagę, że finał pierwszego sezonu z pewnością przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji.

Chociaż Paramount Plus nie ujawnił jeszcze oficjalnie żadnych szczegółów na temat obsady, można śmiało założyć, że wielu kluczowych graczy prawdopodobnie powróci do sezonu 2. Główna obsada „1923” przedstawia się następująco:

Helen Mirren jako Cara Dutton

Harrison Ford jako Jacob Dutton

Sebastian Roché jako ojciec Renaud

Darren Mann jako Jack Dutton

Michelle Randolph jako Elizabeth Strafford

Aminah Nieves jako Teonna Rainwater

Brandon Sklenar jako Spencer Dutton

Robert Patrick jako szeryf William McDowell

Jerome Flynn w roli Bannera Creightona

Timothy Dalton jako Donald Whitfield

Ford potwierdził, że na pewno powróci w nadchodzącej części, mówiąc w lutowym programie „Today”: „Pomysł o niepracowaniu nie ma dla mnie większego sensu. Tam naprawdę czuję się najbardziej żywy”.

Mirren powiedziała również „Deadline”, że informacja o drugim sezonie to „dla niej bardzo radosna wiadomość”.

Kontynuowała: „Jestem zafascynowana tym, dokąd uda się Cara. Taylor powiedziała, że jest w dużej mierze ze swojej epoki, opiekuje się domem. Na tym polega jej praca. Ale potem powiedział: „Poczekaj, sprawy się wydarzy. Zobaczymy więc”.

Jeśli chodzi o członków obsady, o których wiemy, że na pewno nie powrócą, będzie to masa postaci, które zginęły…

Należą do nich Catherine Walsh (Alexandra Grossi), Kagiso (Raymond Watanga), Bob Strafford (Tim DeKay), John Dutton Senior (James Badge Dale), Siostra Mary (Jennifer Ehle), Siostra Alice (Kerry O'Malley), Baapuxti (Leenah Robinson), Emma Dutton (Marley Shelton), Kapitan Lucca (Peter Stormare) i Issaxche (Amelia Rico).

O czym będzie drugi sezon „1923”?

Szczegóły na temat drugiego sezonu są na razie trzymane w tajemnicy, tak naprawdę nie wiadomo nic na temat nadchodzącej serii, poza faktem, że będzie ona kontynuacją sagi rodziny Dutton.

Sezon 1. skupiał się na odkrywaniu nowego pokolenia rodziny Dutton. Zgodnie ze streszczeniem: „Odkrywamy początki XX wieku, kiedy pandemie, historyczna susza, koniec prohibicji i Wielki Kryzys nękają góry na zachodzie oraz mieszkańców Duttonów, którzy nazywają je domem”.

Możemy jedynie zakładać, że podniesiemy się po dramatycznych wydarzeniach z finału pierwszego sezonu, zatytułowanego Nothing Left to Lose.

Michelle Randolph, która gra Elizabeth „Liz” Strafford, wcześniej w wywiadzie dla The Hollywood Reporter drażniła się, że jest „szczęśliwa” z powodu drugiego sezonu, stwierdzając, że „jest wiele luźnych końcówek do powiązania”.

Czy jest zwiastun drugiego sezonu „1923”?

Jeszcze nie, ale mamy dramatyczny zwiastun sezonu 1. To idealne wprowadzenie do świata dla widzów, którzy jeszcze nie widzieli „1923”.

Zobacz także: Kiedy „Sok z żuka 2”? Zdradzamy datę premiery i obsadę kontynuacji hitu Burtona

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.