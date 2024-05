Millenialsi na całym świecie byli zachwyceni, gdy ogłoszono, że trwają prace nad nowym serialem opartym na bestsellerowej serii J.K Rowling o chłopcu-czarodzieju, który trafi do Max, platformy streamingowej znanej wcześniej jako HBO Max. Wkrótce rozpoczną się poszukiwania nowego tytułowego Harry'ego Pottera, Rona Weasley'a i Hermiony Granger, ale już teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie daty premiery i obsady! Każdy sezon serialu "Harry Potter" będzie adaptacją jednej z siedmiu książek, a w ukochane postacie wcieli się zupełnie nowa obsada. Kiedy więc możemy spodziewać się premiery serialu i kto może w nim zagrać? Przeczytaj wszystko, co wiemy do tej pory.

Według dyrektora generalnego Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava (za pośrednictwem Deadline), nowy serial telewizyjny o Harry'm Potterze ma pojawić się w 2026 roku!

Jak donosi portal, powiedział:

Nie wstydziliśmy się naszego podekscytowania wokół Harry'ego Pottera. Kilka tygodni temu byłem w Londynie z Casey (Bloys, dyrektor generalny HBO) i Channingiem (Dungey, prezes Warner Bros Television) i spędziliśmy trochę czasu z J.K (Rowling, autorka książki - przyp. red) i jej zespołem. Obie strony były po prostu podekscytowane możliwością wznowienia tej serii. Nasze rozmowy były świetne. mówił

Pogłoski o serialu o "Harry'm Potterze" krążą od 2021 roku i chociaż ich potwierdzenie jest dla wielu dobrą wiadomością, poglądy Rowling na temat praw osób transpłciowych w ostatnich latach odwróciły niektórych fanów od ukochanego serialu...

Obsada serialu "Harry Potter": Kto w roli głównej?

Castingi do nowego serialu jeszcze się nie rozpoczęły, a szefowa Warner Bros, Channing Dungey, twierdzi, że wszelkie doniesienia o tym, że serial już się toczy, są nieprawdziwe. Zasugerowała, że znalezienie nowego złotego trio (Harry, Harmiona oraz Ron) będzie „trudne”:

Pierwszym krokiem dla nas jest ustalenie, kto będzie osobą kierującą serialem, a kiedy już to ustalimy, możemy rozpocząć rozmowy castingowe. Trudną częścią są pierwsze dwie książki, do których muszą być zaangażowane dzieci w wieku 11-12 lat mówiła dla Variety

Założycielka Hero Talent Group, Nicole Tasker, powiedziała w "The Times", że tylko garstka aktorów zostanie wybrana w drodze otwartych zaproszeń:

Zespół castingowy przeprowadzi otwarte rozmowy telefoniczne w mediach społecznościowych, skontaktuje się z lokalnymi grupami teatralnymi i skontaktuje się ze wszystkimi agencjami dziecięcymi. Kiedyś były to tylko duże szkoły teatralne, ale teraz wszystko jest bardziej otwarte mówiła

Niedawno okazało się, że odtwórca głównej roli w filmach o "Harrym Potterze", czyli Daniel Radcliffe, nie pojawi się w obsadzie serialu:

Podobnie jak reszta świata, jestem bardzo podekscytowany i czekam, aby oglądać serial jako widz

Fani mają więc już pierwsze typy, kto go może zastąpić! Krążą plotki, że brytyjski aktor Toby Woolf przejmie obowiązki od Daniela Radcliffe'a w roli najnowszego Harry'ego Pottera. Aktor pojawił się wcześniej w filmie "Rare Beasts" . Inne filmy telewizyjne, w których wystąpił, to "Ostatni posterunek" i "Pistol".

Spekuluje się, że brytyjska aktorka Bronte Carmichael ("Gra o tron", "Wielkie nadzieje") przejmie obowiązki Emmy Watson w roli Hermiony, a Joshua Pickering ("Piotruś Pan i Wendy", "Odkrycie czarownic") ma zostać kolejnym Ronem Weasley'em .

W obsadzie marzeń wśród fanów znalazł się Adam Driver, który mógłby zastąpić nieżyjącego już Alana Rickmana w roli Snape’a, z kolei Helen Mirren (na zdjęciu niżej) jest typowana na rolę Minerwy McGonagall, a Blair Underwood jest sugerowany w roli kolejnego Albusa Dumbledore'a. Na razie są to jednak tylko plotki i fani będą musieli poczekać na więcej informacji.

The screening of 'Girls Of The Sun (Les Filles Du Soleil)' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 12, 2018 in Cannes, France. Pictured: Helen Mirren East News

Dla tych, którzy liczą na powrót gwiazd serii filmowej, takich jak Daniel Radcliffe, Emma Watson czy Rupert Grint, nie mamy dobrych informacji.

W rozmowie z ComicBook.com Radcliffe uciął wszelkie spekulacje na temat jego pojawienia się, mówiąc:

Rozumiem, że starają się zacząć od nowa i jestem pewien, że ktokolwiek to tworzy, będzie chciał odcisnąć swój własny ślad. Więc zdecydowanie nie będę tego szukać w żaden sposób… ale oczywiście życzę im wszystkiego najlepszego

W tej chwili platforma Max koncentruje się na poszukiwaniu tzw. showrunnera - osoby kierującej całym przedsięwzięciem:

Nie kontaktowaliśmy się z agencjami. Mamy własny wewnętrzny proces, w ramach którego myśleliśmy o ludziach, ale nie chcieliśmy wychodzić w świat. Teraz, gdy wieści są już dostępne… zaczniemy działać! powiedział Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO i Max

J.K. Rowling będzie producentem wykonawczym serialu wraz z Neilem Blairem i Ruth Kenley-Letts, a David Heyman, który był producentem wykonawczym wszystkich ośmiu filmów fabularnych o "Harry'm Potterze" (wydanych w latach 2001–2011), również prowadzi rozmowy z producentami, jak podaje The Hollywood. Reporter.

Zaangażowanie Max'a w zachowanie integralności moich książek jest dla mnie ważne i nie mogę się doczekać, aby wziąć udział w tej nowej adaptacji, która pozwoli na uzyskanie takiego poziomu głębi i szczegółowości, jaki można uzyskać jedynie w przypadku długich seriali telewizyjnych – powiedziała Rowling w oświadczeniu.

O czym jest serial telewizyjny o Harrym Potterze?

Seria będzie oparta na wszystkich siedmiu książkach z serii , opublikowanych w latach 1997–2007. W oświadczeniu nowo sygnowanej marki Max wyjaśnił:

Historie z każdej książki Rowling o Harrym Potterze staną się serią produkowaną z tym samym epickim rzemiosłem, miłością i troską, z której znana jest ta globalna seria. W serialu wystąpi nowa obsada, która poprowadzi nowe pokolenie fanów! Każdy sezon będzie wierny oryginałom i przybliży Harry'ego Pottera i jego niesamowite przygody nowym widzom na całym świecie, podczas gdy oryginalne, klasyczne i ukochane filmy pozostaną podstawą serii i będą dostępne do oglądania na całym świecie

Czekacie? Seria o "Harry'm Potterze " pojawi się na platformie Max w 2026 roku.

