Obsada „Stranger Things” okazała się strzałem w dziesiątkę. Ekipa młodych aktorów, czyli Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton i Joe Kerry szybko podbili serca widzów. Świetnym ruchem było przypomnienie wszystkim również o Winonie Ryder.

Z czasem do obsady „Stranger Thins” dołączali kolejni bohaterowie, którzy również z miejsca zdobywali sympatię fanów. Wystarczy spojrzeć na przebojową Sady Sink oraz Dacre’a Montgomery’ego.

Jednakże twórcy serialu, który stał się wizytówką Netfliksa, Ross i Matt Duffer ujawnili, że starają się nie dodawać nowych postaci do nadchodzącego piątego, ostatniego sezonu, aby móc skupić się na zamknięciu całej historii.

„Robimy, co w naszej mocy, aby powstrzymać się od dodawania nowych postaci w sezonie 5”, powiedział Matt w rozmowie z Indiewire . „Chyba staramy się tego nie robić, aby móc skupić się na głównych bohaterach”.

Jak wszyscy fani „Stranger Things” z pewnością czekacie na 5. sezon, który ma pojawić się już w 2025 roku. W tym czasie warto odświeżyć sobie obsadę 4. sezonu serialu Netfliksa.

„Stranger Things”: sezon 4. Obsada

Oto cała obsada 4. sezonu „Stranger Things”:

Winona Ryder jako Joyce Byers

David Harbour jako Jim Hopper

Millie Bobby Brown jako Jedenastka/Jane Hopper

Finn Wolfhard jako Mike Wheeler

Gaten Matarazzo w roli Dustina Hendersona

Caleb McLaughlin w roli Lucasa Sinclaira

Noah Schnapp jako Will Byers

Sadie Sink jako Max Mayfield

Natalia Dyer jako Nancy Wheeler

Charlie Heaton jako Jonathan Byers

Joe Keery jako Steve Harrington

Maya Hawke jako Robin Buckley

Brett Gelman jako Murray Bauman

Priah Ferguson jako Erica Sinclair

Matthew Modine w roli doktora Martina Brennera

Paul Reiser jako doktor Sam Owens

Ponadto w obsadzie występują także następujący aktorzy jako inne postacie:

Jamie Campbell Bower jako Peter Ballard/Henry Creel/One/Vecna

Cara Buono jako Karen Wheeler

Eduardo Franco jako Argyle

Joseph Quinn jako Eddie Munson

Gabriella Pizzolo jako Susie

„Stranger Things”: sezon 4. Obsada z nowymi bohaterami

Joseph Quinn gra Eddiego Munsona

Kim jest Eddie? Odważny metal z lat 80. prowadzący The Hellfire Club, oficjalny klub D&D w liceum w Hawkins.

W czym jeszcze brał udział Joseph Quinn? Kolejna nowa twarz w obsadzie sezonu 4. Mogliście go zobaczyć jako Arthura Havishama w "Dickensian" lub Enjolrasa w adaptacji "Nędzników" z 2018 roku w BBC. Pojawił się także w jednym odcinku siódmego sezonu "Gry o Tron" jako żołnierz Starka.

Robert Englund gra Victora Creela

Kim jest Creel? Zaniepokojony i budzący grozę mężczyzna osadzony w szpitalu psychiatrycznym za makabryczne morderstwo w latach pięćdziesiątych.

W czym jeszcze grał Robert Englund? Englund jest najbardziej znany z roli jednej z najbardziej kultowych postaci horroru wszechczasów: Freddy'ego Kruegera, którego zagrał łącznie w ośmiu filmach od pierwszego "Koszmaru z ulicy Wiązów" w 1984 roku. Inne jego filmy to: "Niedosyt", "Narodziny gwiazdy" i "Wielka środa".

Eduardo Franco gra w Argyle

Kim jest Argyle? Nowy najlepszy przyjaciel Jonathana, kochający zabawę i relaks, który z dumą dostarcza pyszne ciasta do pizzy dla Surfer Boy Pizza.

W czym jeszcze grał Eduardo Franco? Nowy członek obsady 4.sezonu "Stranger Things", jest znany z ról w serialu Netfliksa „American Vandal” i w przebojowym filmie "Szkoła melanżu", a także zagrał główną rolę w produkcji Hulu "The Binge".

„Stranger Things”: sezon 4. Obsada, czyli ulubieńcy widzów

Noah Schnapp gra w Willa Byersa

Kim jest Will? Najbardziej nieśmiały członek ekipy z Hawkins, Will znika w pierwszy sezonie "Stranger Things". Po uwolnieniu zostaje opętany przez demona w sezonie 2. W sezonie 3. czuje, że coraz bardziej odstaje od reszty. Z czasem razem z rodziną wyprowadza się z rodzinnego miasteczka.

W czym jeszcze brał udział Noah Schnapp? "Stranger Things" to jak dotąd najważniejsza produkcja w karierze młodego aktora, ale Shnapp miał też niewielką rolę w "Moście szpiegów" Stevena Spielberga, a także zagrał w filmach "Czekając na Anyę" i "Hubie ratuje Halloween".

Millie Bobby Brown gra Eleven/Jane Hopper

Kim jest Jedenastka? Dziewczyna o nadprzyrodzonych zdolnościach, która w tajemniczy sposób przybyła do Hawkins w pierwszym sezonie, wkrótce staje się jedyną osobą, mogącą walczyć z demonami z innego wymiaru. Zostaje adoptowana przez Hoppera i nawiązuje romantyczny związek z Mikiem, ale pod koniec trzeciego sezonu wydaje się tracić swoje moce. Gdy wydaje się, że Hopper umiera, Jedenastka opuszcza Hawkins.

W czym jeszcze brała udział Millie Bobby Brown? „Stranger Things” była dla młodej aktorki przełomową rolą – choć miała już na swoim koncie znaczącą rolę w miniserialu BBC „Intruzi”. Od tego czasu występuje jako Madison Russell w serii filmów o Godzilli oraz gra tytułową rolę w "Enoli Holmes" i jego nadchodzącej kontynuacji.

Winona Ryder gra Joyce Byers

Kim jest Joyce? Joyce, matka Willa i Jonathana Byersów, jest troskliwą kobietą o silnej woli, która pracuje jako sprzedawczyni w sklepie. Mieszkanka Hawkins jest świadkiem wszelkich dziwnych wydarzeń w mieście – od zniknięcia jej syna Willa w pierwszym sezonie po śmierć ukochanego Boba w sezonie 2. Od początku czuć chemię między nią a Hopperem, który - wydawałoby się - zginął. Po 3. sezonie postanowiła wynieść się z Hawkins razem z dziećmi.

W czym jeszcze grała Winona Ryder? Po rolach w "Soku z żuka" i "Edwardzie Nożycorękim" stała się jedną z największych gwiazd Hollywood lat 90. Później zagrała w wielu głośnych produkcjach jak: "Dracula", "Noc na Ziemi", "Małe kobietki", "Obcy: Przebudzenie", "Przerwana lekcja muzyki" czy "Czarny łabędź".

David Harbour gra Jima Hoppera

Kim jest Hopper? Szef policji w Hawkins, Hopper, w małym miasteczku mieszka prawie całe swoje życie. Podobnie jak Joyce, z którą chodził do szkoły. W przeszłości zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Nawiązuje bliską więź z Jedenastką, która z czasem staje się dla niego bliska jak przybrana córka. Choć w 3. sezonie wydaje się, że umiera po eksplozji, w rzeczywistości ląduje w Rosji i zostaje zamknięty w więzieniu.

W czym jeszcze grał David Harbour? Hopper to najbardziej znana rola Harboura, ale aktor pojawił się także w wielu głośnych filmach, takich jak "Tajemnica Brokeback Mountain", "007 Quantum of Solace", "The Green Hornet", "Bogowie ulicy", "Bez litości", "Pakt z diabłem" i Legion samobójców". Dołączył też do obsady hitów jak "Hellboy" i "Czarna Wdowa".

Finn Wolfhard gra Mike'a Wheelera

Kim jest Mike? Inteligentny nastolatek Mike jest bliskim przyjacielem Lucasa, Dustina i Willa. Zwykle wciela się w rolę Mistrza Podziemi podczas ich gier w Dungeons and Dragons. Z czasem zaczyna czuć coś więcej do Jedenastki. Ich związek przechodzi poważną próbę podczas wydarzeń z sezonu 3. Zanim Jedenastka opuszcza Hawkins, między nimi dochodzi do pocałunku, a Mike obiecuje odwiedzać swoją dziewczynę w nowym mieście.

W czym jeszcze grał Finn Wolfhard? Przed występem w "Stranger Things" Wolfhard występował jedynie w mniejszych rolach telewizyjnych, ale od tego czasu zdobył kilka imponujących osiągnięć filmowych. Widzowie mogli zobaczyć go w "To", "Szczygieł" i "Pogromcy duchów. Dziedzictwo".

Gaten Matarazzo gra Dustina Hendersona

Kim jest Dustin? Kolejny, jeden z najsympatyczniejszych członków ekipy Mike'a. Energiczny nastolatek, który ma obsesję na punkcie potworów i ma największą wiedzę na temat Dungeons and Dragons. Nawiązuje bardzo bliską przyjaźń ze Stevem w sezonie 2. i dzięki radom starszego koleg, zdobywa swoją pierwszą dziewczynę na obozie letnim - przed wydarzeniami z sezonu 3. To on odkrywa podziemną kryjówkę Rosjanina ze Stevem, Robinem i Ericą.

W czym jeszcze grał Gaten Matarazzo? Gwiazdor po raz pierwszy zyskał sławę jako dziecięcy aktor na Broadwayu – grając Benjamina w "Priscilli", "Królowej pustyni" i Gavroche’a w "Nędznikach".

Caleb McLaughlin gra Lucasa Sinclaira

Kim jest Lucas? Lucas należy do przyjaciół Mike'a. Początkowo sceptyczny wobec Jedenastki, kiedy dziwna dziewczyna przybywa do Hawkins, ale wkrótce przekonuje się do bohaterki. Jest znany ze swojej doskonałości w posługiwaniu się procą – co ratuje chłopaków w sezonie 3. Od sezonu 2. wchodzi w związek z Max.

W czym jeszcze grał Caleb McLaughlin? Zanim zaczął grać Lucasa, McLaughlin zagrał młodego Simbę w broadwayowskiej produkcji "Króla Lwa", a także znalazł się w obsadzie "Wysokich lotów" i "Kowboju na betonowej prerii".

Sadie Sink gra Maxa Mayfielda

Kim jest Maks? Zapalona, pewna siebie miłośniczka deskorolki i gier wideo, która przybywa do Hawkins ze swoim agresywnym starszym bratem w sezonie 2., wkrótce zaprzyjaźnia się z Mikiem, Willem, Lucasem i Dustinem. Ostatecznie rozpoczyna związek z Lucasem. W 3. sezonie zaczyna się przyjaźnić z Jedenastką.

W czym jeszcze brała udział Sadie Sink? Zagrała Ziggy Berman w trylogii Netfliksa "Fear Street", a w tym roku pojawiła się w teledysku Taylor Swift "All Too Well". Oprócz tego znalazła się w głośnym dramacie "Wieloryb" Darrena Aronofsky'ego.

Natalia Dyer gra Nancy Wheeler

Kim jest Nancy? Starsza siostra Mike'a początkowo była w związku ze Stevem, ale wkrótce zakochała się w Jonathanie. Bardzo dobrze posługuje się bronią i ma aspiracje zostać dziennikarką. Pracuje u boku Jonathana jako stażystka w Hawkins Post w sezonie 3. To ostatecznie prowadzi do jej odkryć na temat Łupieżcy Umysłów.

W czym jeszcze wystąpiła Natalia Dyer? Ma na swoim koncie filmy "Hannah Montana: The Movie", "Velvet Buzzsaw", "Seks to nie grzech" oraz "Co widać i słychać".

Charlie Heaton gra Jonathana Byersa

Kim jest Jonathan? Brat Willa jest outsiderem, który ostatecznie nawiązuje związek ze swoją wieloletnią sympatią Nancy, z którą później pracuje w Hawkins Post. Opuszcza rodzinne miasto wraz z resztą rodziny pod koniec 2.sezonu. Wcześniej pomaga w walce z demonami z innego wymiaru.

W czym jeszcze grał Charlie Heaton? "Stranger Things" to najbardziej znana rola Heatona. Aktor pojawił się także w takich filmach jak "Tajemnica Marrowbone", "Nowi mutanci" i "The Souvenir: Part II".

Joe Keery gra Steve'a Harringtona

Kim jest Steve? To popularny uczeń liceum w Hawkins, który zostaje po raz pierwszy przedstawiony jako chłopak Nancy, ale para rozstaje się już w pierwszym sezonie. Pomimo tego, że początkowo prześladował głównych bohaterów, z czasem stworzył bliską więź z Dustinem i pomógł w walce z Demogorgonem. Pracuje w lodziarni Scoops Ahoy w sezonie 3., rozwija uczucia do swojej współpracowniczki Robin. Ostatecznie zostaje odrzucony, gdy okazuje się, że dziewczyna jest lesbijką.

W czym jeszcze brał udział Joe Keery? Przed wystąpieniem w "Stranger Things" Keery miał na swoim koncie stosunkowo niewiele filmów. Możemy go zobaczyć w takich produkcjach jak "Free Guy", "Fargo" czy "Spree".

Maya Hawke gra Robina Buckleya

Kim jest Robin? Wprowadzona w sezonie 3. jako współpracowniczka Steve'a w Scoops Ahoy, Robin nienawidzi swojej pracy, ale jest w stanie pomóc gangowi, kiedy dekoduje wiadomość z rosyjskiego radia i znajduje bazę wraz ze Stevem, Dustinem i Eriką. Gra w zespole od 12 lat i jest lesbijką, co ujawnia pod wpływem serum prawdy.

W czym jeszcze wystąpiła Maya Hawke? To córka Umy Thurman i Ethana Hawke’a. Zagrała pierwszą główną rolę jako Jo March w adaptacji BBC "Małych kobietek" w 2017 roku, a także grała role filmowe w "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. Wystąpiła też w "Asteroid City" Wesa Andersona.

Brett Gelman gra Murraya Baumana

Kim jest Murray? Murray jest prywatnym detektywem i wierzy w teorie spiskowe. Pomaga Nancy i Jonathanowi w ich misji zamknięcia Narodowego Laboratorium w Hawkins w sezonie 2., a także pomaga Joyce'owi i Hopperowi zinfiltrować tajną podziemną bazę w Starcourt Mall w sezonie 3.

W czym jeszcze grał Brett Gelman? Zasłynął z roli Martina w głośnym serialu "Fleabag".

Priah Ferguson gra Ericę Sinclair

Kim jest Eryka? Raczej bezczelna młodsza siostra Lucasa, Erica, odgrywa kluczową rolę w pomaganiu Dustinowi, Steve'owi i Robinowi w infiltracji rosyjskiej bazy pod Starcourt Mall w sezonie 3.

W czym jeszcze brała udział Priah Ferguson? Aktorka dziecięcy Ferguson pojawił się w odcinkach głośnych seriali "Atlanta" i "Mercy Street".

Cara Buono gra Karen Wheeler

Kim jest Karen? Karen, matka Nancy i Mike'a, jest troskliwa, ale nie zawsze świadoma tego, co robią jej dzieci. Momentami wydaje się, że rutyna i codzienne życie rodzinne nieco ją nudzą.

W czym jeszcze wystąpiła Cara Buono? Pojawił się w kilku z najbardziej uznanych produkcji wszechczasów – zagrał dr Faye Miller w "Mad Men" i Kelli Moltisanti w "Rodzinie Soprano".

Matthew Modine wcieli się w doktora Martina Brennera

Kim jest doktor Brenner? Złowrogi naukowiec jest szefem Laboratorium w Hawkins, który uprowadził Jedenastkę od matki i przeprowadził na niej okrutne, nieetyczne eksperymenty. Wydawało się, że został zabity przez Demogorgona w finale pierwszego sezonu. Okazało się, że mężczyzna przeżył.

W czym jeszcze grał Matthew Modine? Modine zasłynął dzięki roli szeregowego piechoty morskiej/sierżanta JT „Jokera” Davisa w filmie Stanleya Kubricka "Full Metal Jacket". Zdobył Złoty Glob za film "Na skróty".

Paul Reiser wciela się w doktora Sama Owensa

Kim jest doktor Owens? Dyrektor Laboratorium w Hawkins, który kiedyś zastąpił doktora Brennera. Owens to empatyczna postać, która wspiera Jedenastkę i jest oddana nauce.

W czym jeszcze brał udział Paul Reiser? Aktor, komik, pisarz i muzyk jest najbardziej znany z ról w serialach komediowych, choć zagrał też w takich hitach jak "Whiplash" oraz "Gliniarz z Beverly Hills".

Inni członkowie obsady czwartego sezonu Stranger Things

Jamie Campbell Bower jako Peter Ballard

jako Peter Ballard Sherman Augustus jako podpułkownik Sullivan

jako podpułkownik Sullivan Mason Dye jako Jason Carver

jako Jason Carver Nikola Djuriko jako Yuri

jako Yuri Tom Wlaschiha jako Dmitri

jako Dmitri Regina Ting Chen jako pani Kelly

jako pani Kelly Grace Van Dien jako Chrissy

jako Chrissy Logan Riley Bruner jako Fred Benson

jako Fred Benson Logan Allen jako Jake

jako Jake Elodie Grace Orkin jako Angela

jako Angela John Reynolds jako funkcjonariusz Callahan

jako funkcjonariusz Callahan Rob Morgan jako wódz Powell

jako wódz Powell Amybeth McNulty jako Vickie

"Stranger Things" sezon 4. obsada Netflix / Avalon/Photoshot/East News

