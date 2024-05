Biorąc pod uwagę ogromny sukces studia Marvela, nic dziwnego, że seria jest w stanie przyciągnąć największe nazwiska w Hollywood.

„Eternals” to najnowsza część obszernej sagi nagrodzonej Oscarem reżyserki Chloé Zhao, przedstawiająca rozwiniętą rasę istot, które żyły wśród ludzi od zarania cywilizacji.

Każda z postaci ma podobne zdolności, a także moc specyficzną tylko dla siebie, niezależnie od tego, czy jest to superszybkość, wyjątkowo duży intelekt czy panowanie nad potężna energią kosmiczną. To czyni ich jednymi z najpotężniejszych bohaterów w uniwersum Marvela.

Jak dotąd nie wiemy, jak postaci z „Eternals” mogą połączyć się z superbohaterami znanymi choćby z „Avengers”, ponieważ ich losy dzieli ogromna różnica czasowa. Jednak podróżowanie między wymiarami nie jest niczym nowym dla istot z uniwersum Marvela, więc możemy się spodziewać, że prędzej czy później dojdzie do jakiegoś crossoveru.

Poniżej przedstawiamy wszystkich bohaterów, jakich zobaczycie w „Eternals”. Obsada robi wrażenie.

„Eternals” – obsada. Kto zagrał w superprodukcji Marvela?

Gemma Chan gra Sersiego

Kim jest Sersi? Sersi jest jedną z najmilszych członkiń Eternals, ponieważ jej empatyczna natura daje jej wielkie powinowactwo do rasy ludzkiej. Miała romans z Ikarisem, który sięgał tysiące lat wstecz, ale żyjąc wśród nas, nawiązała związek ze śmiertelnym mężczyzną Danem Whitmanem. Moce Sersi obejmują manipulację materią, a scena ze zwiastuna "Eternals" pokazuje, jak zamienia rozbijający się londyński autobus w lawinę płatków róż.

W czym jeszcze grała Gemma Chan? Aktorka znana jest z wielu bardzo głośnych produkcji jak „Bajecznie bogaci Azjaci”, „Humans”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, „Nie martw się kochanie”, „Niech gadają”, „Kapitan Marvel”, „Jack Ryan: Teoria chaosu”, „Twórca”, „Transformers: Ostatni Rycerz”, „John Stratton” czy „Maria, królowa Szkotów”.

Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć również w serialach „Ekstrapolacje” oraz „I Am…”.

Richard Madden gra Ikarisa

Kim jest Ikaris? Ikaris to jeden z najpotężniejszych członków Eternals, którego moce obejmują siłę, lot i strzelanie wiązkami energii z oczu (jeśli na myśl przychodzi wam Superman, jesteście blisko). Od dawna łączy go romantyczny związek z Sersi, ale nie podziela jej głębokiego współczucia dla rasy ludzkiej.

W czym jeszcze grał Richard Madden? Aktor wystąpił w jednym z najpopularniejszych seriali HBO, „Grze o tron”. Oprócz tego widzowie mogli zobaczyć go również w takich produkcjach jak „Bodyguard”, „Medyceusze: Władcy Florencji”, „Kochanek Lady Chatterley”, „Ibiza”, „Kopciuszek”, „Rocketman”, „Dzień Bastylii”, „1917”, „Wojna o miłość”, „Na zawsze twoja” czy „Philip K. Dick’s Electric Dreams”.

Angelina Jolie gra Thenę

Kim jest Thena? Thena jest prawdopodobnie najbardziej zabójczym członkiem Eternals, jako elitarna wojowniczka zdolna do stworzenia praktycznie dowolnej broni z energii kosmicznej w ciągu kilku chwil – i władania nią z brutalną skutecznością. Ma bliską więź z innym Wiecznym Gilgameshem.

W czym jeszcze wystąpiła Angelina Jolie? Tej gwiazdy chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jej obecność w obsadzie wywołała furorę i znacznie napędziła marketing. Angelina Joli ma na koncie role w takich produkcjach jak „Przerwana lekcja muzyki”, „Gia”, „Oszukana”, „Czarownica”, „Czarownica 2”, „Pan i pani Simth”, „Grzeszna miłość”, „Bez granic”, „Kolekcjoner kości”, „Złodziej życia”, „Lara Croft: Tomb Raider”, „Nad morzem”, „Wanted – ścigani”, „Salt”, „Turysta”, „Aleksander”, „Ci, którzy życzą mi śmierci” czy też „60 sekund”.

Oprócz tego Jolie podkładała głos do popularnych animacji jak „Kung Fu Panda”, „Jedyny i niepowtarzalny Ivan” czy „Rybki z ferajny”.

Kit Harington gra Dane'a Whitmana

Kim jest Dane Whitman? Dane to śmiertelnik, który nawiązuje romans z Sersi, gdy rozpoczynają wspólną pracę w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej. W komiksach Dane staje się superbohaterem Czarnym Rycerzem, kiedy wchodzi w posiadanie magicznego miecza zwanego Hebanowym Ostrzem.

W czym jeszcze brał udział Kit Harington?

Podobnie jak swój kolega z planu „Eternals” Harington zdobył dużą popularność dzięki roli w serialu „Gra o tron”. Jako Jon Snow był jedną z najważniejszych postaci dla całej historii. Oprócz tego ma na koncie takie produkcje jak „Siedem dni w piekle”, „Testament młodości”, „Pompeje”, „Tajniacy: Mniejsze zło”, „The Death and Life of John F. Donovan”, „Spisek prochowy”, „Wendeta”, „Siódmy syn” oraz „Silent Hill: Apokalipsa 3D”.

Ostatnio mogliśmy go zobaczyć również w serialu „Ekstrapolacje” oraz filmach „Krew w piach” oraz „Baby Ruby”. Oprócz tego Harington podkładał głos w znanych animacjach jak „Zog” oraz pierwszej i drugiej części z serii „Jak wytresować smoka”.

Kumail Nanjiani gra Kingo

Kim jest Kingo? Kingo to kolejny członek Eternals, którego żądza sławy i uwielbienia zaprowadziła do Bollywood, gdzie stał się główną gwiazdą. Jest w stanie wystrzelić podmuchy energii z rąk.

W czym jeszcze brał udział Kumail Nanjiani? Aktor zagrał w takich produkcjach jak „Witamy w Chippendales”, „I tak cię kocham”, „Randka na weselu”, „Dolina Krzemowa”, „Stuber”, „Pogromcy duchów: Imperium lodu”, „Gołąbeczki”, „Giń, 2020!”, „Och, życie”, „Agent i pół”, „Obu-Wan Kenobi”, „Ustawka”, „Sekstaśma”.

Brian Tyree Henry gra Phastosa

Kim jest Fastos? Phastos jest członkiem Eternals o niesamowitym intelekcie, który jest odpowiedzialny za szereg zaawansowanych wynalazków technologicznych. Jest także pierwszym superbohaterem otwarcie LGBTQ+ występującym w Marvelu. Widzowie mogą zobaczyć jego męża, z którym całuje się podczas filmu .

W czym jeszcze brał udział Brian Tyree Henry? Aktor wystąpił w kilku głośnych produkcjach jak „Bullet Train”, „Most”, „Atlanta”, „Laleczka”, „Nie ma drugiej takiej”, „Joker”, „Gdyby ulica Beale umiała mówić”, „Godzilla i Kong: Nowe imperium”, „Kobieta w oknie”, „Wdowy”, „Don’t Let Go”, „Godzilla vs. Kong” czy „Hotel Artemis”.

Salma Hayek gra Ajaka

Kim jest Ajak? Ajak jest przywódcą Eternals i łącznikiem z ich wszechpotężnymi twórcami, Niebiańskimi. Jako swego rodzaju postać matki jest pod ręką, aby udzielić mądrych rad, a także ma zdolności uzdrawiania.

W czym jeszcze grała Salma Hayek? To bez wątpienia kolejna gwiazda, która ściągnęła do kin mnóstwo widzów. Choć jej obecność w obsadzie „Eternals” mogła być małym zaskoczeniem. Salma Hayek znana jest z takich produkcji jak „Frida”, „Bodyguard Zawodowiec”, „Od zmierzchu do świtu”, „Desperado”, „SEXiPIStOLS”, „Po zachodzie słońca”, „Anglik, który mnie kochał”, „Bodyguard i żona zawodowca”, „Jeszcze większe dzieci”, „Duże dzieci”, „Mocne uderzenie”, „Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2”, „Pentameron”, „Dogma”, „Bardzo dziki Zachód” czy też „Dom Gucci”.

Głos Salmy Hayek mogliśmy usłyszeć w takich animacjach jak „Kot w butach: Ostatnie życzenie”, „Sausage Party”, „The Prophet”, „Piraci!”, „Girl Rising” oraz „Kot w butach”.

Lia McHugh gra Sprite'a

Kim jest Sprite? Sprite jest członkiem Eternals, który w rzeczywistości ma tysiące lat, mimo że wygląda jak młoda dziewczyna. Jej specjalna moc polega na wyświetlaniu iluzji przypominających życie.

W czym jeszcze grała Lia McHugh? Ta młoda amerykańska aktorka pojawiła się w takich produkcjach jak „Domek w górach”, „Totem”, „Songbird. Rozdzieleni”, „Dom na mokradłach” oraz „Tell Me Your Name”. Widzowie mogli ją zobaczyć również w serialach: „American Woman” i „Into the Dark”.

Lauren Ridloff gra Makkari

Kim jest Makkari? Zapomnij o Quicksilverze, Marvel oficjalnie ma nowego speedstera. Makkari poza tym, że potrafi poruszać się z niewiarygodną prędkością, jest również godny uwagi ze względu na to, że jest pierwszym niesłyszącym superbohaterem wprowadzonym do serii.

W czym jeszcze grała Lauren Ridloff? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Sound of Metal”, „The Walking Dead”, „Wonderstuck” oraz „If You Could Hear My Own Tune”. Pojawiła się też w serialu „Oskarżeni”.

Barry Keoghan gra Druiga

Kim jest Druig? Druig jest jednym z mniej godnych zaufania członków Eternals, posiadającym zdolność manipulowania ludzkimi umysłami, na przykład poprzez usuwanie niektórych wspomnień.

W czym jeszcze grał Barry Keoghan? O irlandzkim aktorze w ostatnich latach zrobiło się bardzo głośno nie tylko ze względu na jego udział w obsadzie „Eternals”. Keoghan pojawił się w takich produkcjach jak „Saltburn”, „Duchy Inisherin”, „Zabicie świętego jelenia”, „Władcy przestworzy”, „Zielony Rycerz: Green Knight”, „Zwierzęta Ameryki”, „Czarnobyl”, „Dunkierka”, „Batman” oraz „Hobson”.

Wiele wskazuje na to, że Keoghan wystąpi w kontynuacji najnowszego „Batmana” z Robertem Pattinsonem. Choć jego rola trzymana jest w tajemnicy, niewykluczone, że zagra głównego antagonistę – Jokera.

Don Lee gra Gilgamesha

Kim jest Gilgamesh? Gilgamesh, znany również jako Zapomniany, jest najsilniejszym z Eternals, któremu siłą dorównuje jedynie Thanos. Ma bliską więź z Theną, ale w komiksach w przeszłości oddzielił się od Eternals, aby niezależnie prowadzić kampanie przeciwko Deviantom.

W czym jeszcze brał udział Don Lee? Aktor znany jest głośnych produkcji jak „Bad Boys”, „Bezkarni – pierwsze starcie”, „Gangster, glina i diabeł”, „Zombie express”, „Bezkarni – krwawa misja” oraz „Myśliwi z ruin”.

Harish Patel gra Karuna

Kim jest Karun? Karun jest osobistym lokajem gwiazdy Bollywood Kingo i towarzyszy Eternals w ich podróżach.

W czym jeszcze grał Harish Patel? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Kroki w chmurach”, „Mój syn fanatyk”, „Kamasutra”, „Przepis na miłość”, „Gazu, mięczaku, gazu”, „Magia na talerzu” czy też „Pan Smród”. W swojej karierze gwiazdor występował przede wszystkim na rynku indyjskim.

Uwaga! Spoiler.

Harry Styles jako Eros

Kim jest Eros? Pojawiający się w scenie po napisach Eternals, Eros zaskakuje kilka postaci, gdy widzimy go na statku Eternals. Eros sam jest Wiecznym i Królewskim Księciem Tytana, bratem złoczyńcy Thanosa z uniwersum Marvela. Jest znany jako Walet kier, Pogromca Czarnego Rogera i Wielkiego Poszukiwacza Przygód Starfox”.

W czym jeszcze grał Harry Styles?

Tego pana, który pojawił się w scenie po napisach końcowych, z pewnością wszyscy znają. Brytyjski wokalista, który króluje na listach przebojów, spełnia także swoje marzenia o aktorstwie. Jak dotąd mogliśmy go zobaczyć w takich produkcjach jak „Mój policjant”, „Dunkierka” i „Nie martw się, kochanie”. W przeszłości gościnnie zagrał w serialu młodzieżowym „iCarly”.

Jeśli lubicie ciekawostki dotyczące świata - a raczej wieloświata - Marvela, powinniście zapoznać się również z obsadą "Czarnej Wdowy".

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek