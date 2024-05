W 2019 roku do kin wszedł „Joker” Todda Phillipsa. Mroczna opowieść o najstraszniejszym, najbardziej nieobliczalnym antagoniście Batmana z Joaquinem Phoenixem wywołała duże emocje.

Reklama

Reżyser postanowił pokazać historię, której wcześniej nie widzieliśmy na ekranie. Zamiast skupiać się na jego walkach z Batmanem, film Todda Phillipsa to dziennik upadku Arthura Flecka, niespełnionego komika, który zwraca się ku życiu pełnemu przestępczości i chaosu.

Główna rola przyniosła Phoenixowi Oscara w jednej z głównych kategorii. Sam film zebrał mnóstwo pozytywnych recenzji. Za sukcesem „Jokera” stoi więcej gwiazd. Poniżej prezentujemy całą obsadę hitu Todda Phillipsa.

„Joker” – obsada. Kto pojawił się w filmie Toda Phillipsa?

Joaquin Phoenix wciela się w Arthura Flecka/Jokera

Kim jest Arthur Fleck? Zamiast klasycznego superzłoczyńcy, który wpadł do kadzi z chemikaliami, Joaquin Phoenix odgrywa wersję Jokera, której nie znamy z komiksów. Na początek postać Phoenixa ma prawdziwe imię: Arthur Fleck.

Fleck jest opisywany jako „chory psychicznie, zubożały komik stand-upowy, lekceważony przez społeczeństwo”.

Zobacz także

Phoenix, który schudł na potrzeby tej roli ponad 20 kilogramów, stwierdził, że charakterystyczny śmiech Flecka powstał na podstawie obejrzanych przez niego filmów, przedstawiających osoby cierpiące na patologiczny śmiech – zaburzenie neurologiczne powodujące niekontrolowane reakcje.

W czym jeszcze grał Joaquin Phoenix? Ten wybitny aktor wystąpił w takich filmach jak „Mistrz”, „Gladiator”, „Spacer po linie”, „C’mon C’mon”, „Ona”, „Bo się boi”, „Nigdy cię tu nie było”, „Wada ukryta”, „Zatrute pióro”, „Bracia Sisters”, „Królowie nocy”, „Kochankowie”, „Osiem milimetrów”, „Nieracjonalny mężczyzna”, „Gorąca pułapka”, „Znaki”, „Imigrantka” czy „Osada.

W ostatnim czasie Phoenix zagrał w „Napelonie”. Film nie został zbyt dobrze przyjęty, choć miał być kolejnym wielkim widowiskiem w dorobku aktora. Na szczęście już niedługo zobaczymy w kinach kontynuację „Jokera”.

Robert De Niro wciela się w Murraya Franklina

Kim jest Murray Franklin? Franklin jest gospodarzem talk-show, który odgrywa kluczową rolę w upadku Artura. Początkowo jest idolem początkującego komika.

W czym jeszcze grał Robert De Niro? Legendarny już aktor wystąpił w kultowych filmach jak „Taksówkarz” i „Król komedii”, które mogły zainspirować Todda Phillipsa podczas kręcenia „Jokera”. Oprócz tego De Niro zagrał także w takich produkcjach jak „Przebudzenia”, „Wściekły Byk”, „Łowca jeleni”, „Kasyno”, „Gorączka”, „Dawno temu w Ameryce”, „Chłopcy z ferajny”, „Przylądek strachu”, „Uśpieni”, „Nietykalni”, „Irlandczyk”, „Czas krwawego księżyca” czy też „Ojciec chrzestny II”.

Zazie Beetz gra Sophie Dumond

Kim jest Sophie Dumond? Dumond jest samotną mamą, która staje się obiektem zainteresowania Arthura Flecka. Czy ona odwzajemnia jego uczucia?

W czym jeszcze brała udział Zazie Beetz?

Aktorka znana jest z głośnych produkcji jak „Deadpool 2”, „Dziewięć dni”, „Geostorm”, „Atlanta”, „Pełne koło”, „Seberg”, „Bullet Train”, „Zemsta rewolwerowca”, „Lucy wśród gwiazd”, „Czarne lustro” czy „Rany”. Ją również zobaczmy w kontynuacji „Jokera”.

Frances Conroy gra Penny Fleck

Kim jest Penny Fleck? Penny jest matką Arthura, która ma obsesję na punkcie rodziny Wayne'ów.

W czym jeszcze grała Frances Conroy? Aktorka ma na koncie role w serii produkcji grozy jak „Sześć stóp pod ziemią”, „American Horror Story”, „American Horror Story: Podwójny seans”, „American Horror Story: Sabat”, „American Horror Story: Freak Show”, „American Horror Story: Apokalipsa”. Wystąpiła również w „Broken Flowers”, „Inkarnacja”, „Zapach kobiety”, „Aviator”, „Opowieść”, „Pokojówka na Mangattanie”, „Stone” oraz „Mgła”.

Gościnnie pojawiła się w takich serialach jak „Młody Sheldon”, „Mentalista”, „Chirurdzy” czy też „Jak poznałem waszą matkę”.

Marc Maron wciela się w Gene'a Uflanda

Kim jest Gene Ufland? Ufland jest producentem serialu Murraya Franklina

W czym jeszcze brał udział Marc Maron? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „GLOW” Netfliksa, „Dla Leslie”, „Easy”, „Respekt – królowa soul”, „Śledztwo Spensera”.

Ostatnio mogliśmy go zobaczyć także w „Stardust” oraz „Ile warte jest ludzkie życie”. Gościnnie Maron wystąpił w serialach „Dziewczyny”, „Rdzenni i wściekli”, „Simpsonowie” oraz „Koszmar Dolores Roach”.

Brett Cullen gra Thomasa Wayne’a

Kim jest Thomas Wayne? Thomas, ojciec przyszłego Batmana Bruce’a Wayne’a, jest miliarderem i filantropem kandydującym na burmistrza Gotham.

W czym jeszcze brał udział Brett Cullen? Aktor ma na koncie role w takich produkcjach jak „Wkłucie”, „Granice miłości”, „Mroczny Rycerz powstaje”, „Ghost Rider”, „Apollo 13”, „Narcos”, „Mama i ja”, „183 metry strachu”, „Reminiscencja”, „Detektyw”, „Amerykańska rzeź”, „Pod kopułą” oraz „Pokojówki z Beverly Hills”.

Ostatnio Cullen wystąpił w serialu „Lakers: Dynastia zwycięzców” oraz filmie „The Long Game”.

Douglas Hodge gra Alfreda Pennywortha

Kim jest Alfred Pennyworth? Alfred to kultowy kamerdyner rodziny Wayne’ów i sojusznik Batmana, postaci granej niedawno przez Jeremy’ego Ironsa w DCEU i Michaela Caine’a w trylogii Chrisa Nolana o Batmanie.

Kim jest Douglas Hodge? Aktor jest znany przede wszystkim z roli Velementova w serialu „Wielka”. Oprócz tego wystąpił w takich produkcjach jak „Robin Hood”, „Diabeł wcielony”, „Diana”, „Czarne lustro”, „Czerwona jaskółka”, „Dom grozy”, „Burza hormonów”, „Nocny recepcjonista”, „Bliźniak” oraz „Zejście 2”.

W ostatnim czasie Douglas zagrał w serialu „Ekstrapolacje” oraz „Nienawidzę Suzie”.

Brian Tyree Henry gra Clarka

Kim jest Clark? Clark jest sanitariuszem w szpitalu stanowym Arkham.

W czym jeszcze brał udział Brian Tyree Henry? Aktor ma na koncie role w takich produkcjach jak „Bullet Train”, „Most”, „Atlanta”, „Laleczka”, „Nie ma drugiej takiej”, „Eternals”, „Gdyby ulica Beale umiała mówić”, „Godzilla i Kong: Nowe imperium”, „Kobieta w oknie”, „Wdowy”, „Don’t Let Go”, „Godzilla vs. Kong”, „Hotel Artemis”.

W ostatnim czasie Brian Tyree Henry wystąpił w miniserialu „Rocznik 2009”.

Dante Pereira-Olson gra Bruce'a Wayne'a

Kim jest Bruce Wayne? Głupie pytanie. Tak, to Bruce Wayne, alter ego Batmana.

W czym jeszcze grał Dante Pereira-Olson? Ten młody aktor nie po raz pierwszy wystąpił na planie razem z Joaquinem Phoenixem. Towarzyszył mu też w filmie „Nigdy cię tu nie było”. Oprócz tego pojawił się w takich produkcjach jak „Porcupine” oraz „Happy!”.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek