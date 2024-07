3. sezon „The Bear” wylądował w Disney+, ponownie przedstawiając widzom historię Carmy’ego (Jeremy Allen White) i reszty zespołu, którzy próbują wynieść ukochaną restaurację na najwyższy poziom. Jednocześnie bohaterowie walczą o utrzymanie się na powierzchni i mierzą się z osobistymi demonami.

Reklama

W 3. sezonie „The Bear” wracają Jeremy Allen White, a także Ayo Edebiri jako Sydney, a Ebon Moss-Bachrach powraca jako Richie, by wywołać jeszcze większy chaos w kuchni.

2. sezon „The Bear” olśnił widzów wieloma gościnnymi występami gwiazd największego formatu. W nowej odsłonie pojawili Gillian Jacobs, Jamie Lee Curtis i John Mulvaney. W postaci szefów kuchni wcielili się fantastyczni Olivia Colman i Willem Poulter.

Kto więc powrócił w 3. sezonie „The Bear”? Kogo jeszcze zobaczymy w najnowszej odsłonie kulinarnego dramatu Disney+?

Obsada 3. sezonu „The Bear”: Kto występuje w komediodramacie Disney Plus?

Poniżej znajduje się główny skład obsady „The Bear” Disney+:

Zobacz także

Jeremy Allen White jako Carmen „Carmy” Berzatto

Ayo Edebiri jako Sydney Adamu

Ebon Moss-Bachrach jako Richard „Richie” Jerimovich

Lionel Boyce w roli Marcusa Brooksa

Liza Colón-Zayas jako Tina Marrero

Abby Elliott jako Natalie „Sugar” Berzatto

Matty Matheson jako Neil Fak

Edwin Lee Gibson jako Ebraheim

Oliver Platt jako Jimmy „Cicero” Kalinowski

Chris Witaske jako Pete

Jon Bernthal jako Michael „Mikey” Berzatto

Robert Townsend w roli Emmanuela Adamu

Molly Gordon jako Claire

Jeremy Allen White jako Carmen „Carmy” Berzatto

Kim jest Carmen „Carmy” Berzatto? Carmy to wielokrotnie nagradzany szef kuchni, który po śmierci brata wrócił z Nowego Jorku, aby prowadzić stary sklep z kanapkami. Pod koniec 1. sezonu znalazł ukryte puszki z pieniędzmi i od tego czasu jest w trakcie zmiany sklepu z kanapkami w wyśmienitą restaurację o nazwie The Bear.

W czym jeszcze grał Jeremy Allen White? Aktor w ciągu ostatnich lat zyskał dużą popularność i zaczął pojawiać się także na dużym ekranie. Widzowie mogą go kojarzyć przede wszystkim z takich produkcji jak „Shameless – Niepokorni”, „Bracia ze stali”, „Movie 43”, „Lokum”, „To może boleć” czy „Fremont”.

Ayo Edebiri jako Sydney Adamu

Kim jest Sydney Adamu? Sydney jest byłą zastępcą szefa kuchni w Original Beef of Chicagoland, a obecnie jest szefową kuchni w The Bear.

W czym jeszcze brała udział Ayo Edebiri? Aktora wystąpiła w takich produkcjach jak „Na dnie”, „Obóz teatralny”, „The Sweet East”, „Czarne lustro”, „Historia świata: Część II”, „Punkt widzenia”, „Dickingson”. Gościnnie pojawiła się w serialach „Misja: Podstawówka” oraz „I Think You Should Leave with Tim Robinson”.

Udzieliła też głosu do znanych animacji jak „Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany chaos”, „W głowie się nie mieści 2”, „Big Mouth”, „Mulligan” oraz „Spider-Man: Poprzez multiwersum”.

Abby Elliott jako Natalie „Sugar” Berzatto

Kim jest Natalie „Sugar” Berzatto? Sugar to siostra Carmy'ego, która obejmuje stanowisko kierownicze w The Bear.

W czym jeszcze grała Abby Elliott? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Indebted”, „Better Off Single”, „Clara’s Ghost”, „Odd Mom out”, „Wojownicze żółwie ninja”, „Seks według Eda”, „Sex Story”, „Fun Size, szalone Halloween”.

Elliott gościnnie pojawiła się w serialach „Difficult People”, „Jak poznałem waszą matkę”, „Garfunkel and Oates”, „Happy Endings”, „Dwie spłukane dziewczyny”, Bobby kontra wapniaki”.

Ebon Moss-Bachrach jako Richard „Richie” Jerimovich

Kim jest Richard „Richie” Jerimovich ? Richie był najlepszym przyjacielem brata Carmy'ego, Michaela i de facto menadżerem w The Original Beef of Chicagoland. Po odbyciu szkolenia w eleganckiej restauracji jest obecnie Maître D'hôtel, czyli głównym kelnerem w The Bear.

W czym jeszcze zagrał Ebon Moss-Bachrach? Aktor ma na koncie kilka głośnych ról w takich produkcjach jak „The Punisher”, „Dom nad jeziorem”, „Uśmiech Mony Lizy”, „Weselna gorączka”, „Bez urazy”, „Gwiezdne wojny: Andor”, „Złodziej i oszustka”, „NOS4A2”, „Bez urazu”, „Zepsuta krew”, „Przesłuchanie”, „Tesla”, „Projekt Tokio” czy „Dziewczyny”.

Gościnnie Moss-Bachrach wystąpił w serialach „Wybrana”, „Impersonalni”, „Rubicon”, „Fringe: Na granicy światów”, „Prawo i bezprawie”, „Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar”, „Prawo i porządek: Sekcja specjalna”.

Edwin Lee Gibson jako Ebraheima

Kim jest Ebraheim? Ebraheim jest szefem kuchni w The Bear.

W czym jeszcze grał Edwin Lee Gibson? Widzowie znają go z takich produkcji jak „Obchód”, „Marshall”, „Blood First”, „”The Colourful Mind”.

Gibson ma na koncie sporo gościnnych występów w znanych serialach jak „Lakers: Dynastia zwycięzców”, „Skazany na wolność”, „Fargo”, „Shameless – Niepokorni”, „Prawo i bezprawie”.

Lionel Boyce jako Marcus Brooks

Kim jest Marcus Brooks? Marcus jest szefem kuchni zajmującym się deserami w The Bear.

W czym jeszcze grał Lionel Boyce? „The Bear” jest jedyną produkcją, w jakiej wystąpił. Gościnnie widzowie mogli go też obaczyć w jednym odcinku „Pohamuj entuzjazm”.

Liza Colón-Zayas jako Tina Marrero

Kim jest Tina Marrero? Tina jest zastępcą szefa kuchni w The Bear.

W czym jeszcze grała Liza Colón-Zayas? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Istoty fantastyczne’, „Niebezpieczny kochanek”, „Allswell”, „Kobieta w oknie”, „Poza systemem”, „Terapia”, „Before/During/After”, „Until the Wedding”, „Breaking Brooklyn”, „Noc oczyszczenia: Czas wyboru”, „Ukryte piękno”, „Prawie święta”, „All At Once”, „Bez kompromisów”, „Margaret”, „Zawodowcy”, „Podróż powrotna”, „Apples” czy „Kolor zbrodni”.

Gościnnie Colón-Zayas pojawiła się w serialach „Dowód niewinności”, „Titans”, „Bull”, „Wyposażony”, „Dexter”, „Jak to się robi w Ameryce”, „Dr House”, „Louie”, „Seks w wielkim mieście”, „Siosra Jackie”, „Prawo i bezprawie”, „Ulice Nowego Jorku” czy też „Prawo i porządek”.

Matty Matheson jako Neil Fak

Kim jest Neil Fak? Neil jest mechanikiem w The Bear, który od końca drugiego sezonu staje się także częścią głównego zespołu.

W czym jeszcze grał Matty Matheson? Aktor zagrał jak dotąd wyłącznie w „The Bear”.

Oliver Platt jako Jimmy „Cicero” Kalinowski

Kim jest Jimmy „Cicero” Kalinowski? Cicero jest bliskim przyjacielem rodziny Berzatto, który pożyczył Michaelowi pieniądze na restaurację. Carmy i reszta zespołu są mu teraz dłużni, gdy włożył więcej pieniędzy w The Bear.

W czym jeszcze brał udział Oliver Platt? Jeden z najbardziej doświadczonych aktorów z obsady „The Bear” zagrał w takich produkcjach jak „Chicago Med.”, „Trzej muszkieterowie”, „9. Życie Louisa Draxa”, „Casanova”, „Człowiek przyszłości”, „Niebezpieczna piękność”, „Fargo”, „Czas zabijania”, „Linia życia”, „Miłość i inne używki”, „Frost/Nixon”, „Niemoralna propozycja”, „Krytyczna decyzja”, „Szef”, „X-Men: Pierwsza klasa”, „Dr Dolittle”, „2012”, „Rok pierwszy”, „Osaczona”.

Gościnnie Platt pojawił się w serialach „Znudzony na śmierć”, „Współczesna rodzina”, „Chicago Fire”, „Żona idealna” czy „Policjanci z Miami”.

Chris Witaske jako Pete

Kim jest Pete? Pete jest mężem Sugar.

W czym jeszcze brał udział Chris Witaske? Aktor ma na koncie role takich produkcjach jak „Bańka”, „Magia Świąt zawsze znajdzie drogę”, „Niewłaściwa Missy”, „Czego pragną mężczyźni”, „Weird City”, „Sklep z jednorożcami”, „Lady Bird”, „Love”, „With Bob and David”.

Gościnnie Witaske pojawił się w serialach „Bogaci i bankruci”, „Jess i chłopaki”, „Sunnyside”, „Pohamuj entuzjazm”.

Jon Bernthal jako Michael „Mikey” Berzatto

Kim jest Michael „Mikey” Berzatto? Mikey jest bratem Carmy'ego i Sugar, który odebrał sobie życie.

W czym jeszcze grał Jon Bernthal? Aktor jest znany z wielu głośnych produkcji jak „The Punisher”, „Daredevil”, „Miasto jest nasze”, Furia”, „Wilk z Wall Street”, „Skazany”, „King Richard: Zwycięska rodzina”, „The Walking Dead”, „Earl i ja, i umierająca dziewczyna”, „Le Mans ‘66”, „Infiltrator”, „Księgowy”, „Niewybaczalne”, „Wind River: Na przeklętej ziemi”, „Legendy ringu”, „Baby Driver”, „Pacyfik”, „Noc w muzeum 2”, „Sicario”, „CI, którzy życzą mi śmierci”.

Gościnnie Bernthal wystąpił w serialach „Jak poznałem waszą matkę”, „Orły z Bostonu”, „Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar”, „CSI: Kryminalne zagadki Miami” czy też „Bez śladu”.

W 2025 roku widzowie zobaczą go w serialu „Daredevil: Born Again”.

Molly Gordon jako Claire

Kim jest Claire? Claire jest byłą przyjaciółką Carmy'ego. Para rozpoczęła związek w sezonie 2., ale sytuacja pozostała niepewna, gdy podsłuchała, jak mówił, że ich relacja stała się rozpraszająca i nie może jej kontynuować.

W czym jeszcze brała udział Molly Gordon? Aktorka wystąpiła w kilku znanych produkcjach jak „Shiva Baby”, „Grzeczni chłopcy”, „Szkoła melanżu”, „Dusza towarzystwa”, „Galeria złamanych serce”, „My i wy”, „Lakers: Dynastia zwycięzców”, „Wszystko ze mną OK?” czy „Królestwo zwierząt”.

Gościnnie Gordon zagrała w serialach „Ramy”, „Orange Is the New Black” i „Showtime”.

Wszystkie występy gościnne i sławni szefowie kuchni w sezonie 3. „The Bear”

Sezon 2. zachwycił widzów wieloma gościnnymi gwiazdami i sławnymi szefami kuchni. Następujące osoby powracają w sezonie 3:

Jamie Lee Curtis jako Donna Berzatto

Molly Gordon jako Claire

Jon Bernthal jako Mikey Berzatto

Sarah Ramos jako Jessica

Adam Shapiro jako szef kuchni Adam

Gillian Jacobs jako Tiffany Jerimovich

John Mulaney jako Stevie

Joel McHale jako David Fields

Olivia Colman jako Terry

Will Poulter jako Luca

W sezonie 3 pojawi się także kilka nowych gościnnych gwiazd. Pełna lista przedstawia się następująco:

David Zayas jako David Marrero

Brian Koppelman jako Komputer

Zobacz także: Wyjaśniamy zakończenie 3. sezonu „The Bear”. Słodko gorzki finał serii

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.