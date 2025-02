Związek Chiary Ferragni i Fedeza wydawał się idealny – pełen romantycznych zdjęć, wspólnych wyjazdów i rodzinnych chwil, które chętnie pokazywali w mediach społecznościowych. Jednak za kulisami kryła się mroczna tajemnica. Jak się okazało, Fedez przez sześć lat utrzymywał romans z Angelicą Montini, projektantką mody z Mediolanu. Ich relacja była skrzętnie ukrywana, ale w końcu prawda wyszła na jaw.

Chiara Ferragni i Fedez rozstanie

Federico Lucia, znany szerzej jako Fedez, wielokrotnie nadużywał zaufania swojej żony, Chiary Ferragni. O skali jego zdrad, świat dowiedział się dzięki szokującemu wyznaniu Fabrizio Corony, byłego paparazzo i bliskiego znajomego rapera. To właśnie on ujawnił, że Fedez od lat utrzymywał romans za plecami Chiary, co potwierdziła sama influencerka w emocjonalnym oświadczeniu na InstaStories.

Kobietą, z którą Fedez prowadził sekretny związek, była Angelica Montini – "córka bogatych rodziców, brylująca wśród mediolańskich elit" – jak opisał ją Corona. Ich znajomość rozpoczęła się w 2018 roku, czyli zaledwie dwa lata po tym, jak Fedez i Chiara zostali parą. Co więcej, Angelica miała traktować rapera z wyższością, twierdząc, że "nie jest na jej poziomie", mimo to utrzymywała z nim bliską relację.

Jednym z najbardziej szokujących momentów w tej historii jest fakt, że na pięć minut przed ślubem z Chiarą Ferragni, Fedez miał wymknąć się do toalety, aby zadzwonić do Montini i powiedzieć, że jest gotów odwołać ceremonię dla niej. Ostatecznie tego nie zrobił, ale Angelica pozostała trzecią osobą w ich małżeństwie jeszcze długo po ślubie. Po pewnym czasie kobieta znalazła nowego, zamożnego partnera, co zdystansowało ją od Fedeza. Jednak po rozstaniu rapera z Chiarą ich kontakty znów się zacieśniły.

Reakcja Chiary Ferragni na zdradę męża

Chiara Ferragni odniosła się do tych doniesień w swoim poruszającym oświadczeniu:

Byłam w 7-letnim związku i kochałam bez granic, oddałam całą siebie. Kochałam, gdy było wiele powodów, aby odejść. Zniosłam wiele sytuacji, w których sama powiedziałabym: 'nie pozwól im się tak traktować', bo miłość to dla mnie także to - poświęcenie. Znosiłam brak szacunku i usprawiedliwiałam nieodpowiednie zachowania dla dobra jego, rodziny i nas jako pary - napisała influencerka w oświadczeniu.

Ferragni wyznała również, że przez długi czas milczała, starając się chronić swoją rodzinę:

Nie powiedziałam ani słowa, gdy zostałam porzucona z dnia na dzień, i to w momencie, kiedy miewałam problem ze wstaniem z łóżka. Mówili, że wykopałam go z domu, ale nigdy o tym, że wykopałam go z domu po ujawnieniu jego braku lojalności, a on bez zawahania się skorzystał z szansy, aby nie być zamieszanym w mój 'kryzys wizerunkowy' - dodała.

Chiara Ferragni czuła się ośmieszona przez męża

Influencerka wyznała również, jak bardzo bolało ją odkrycie zdrady:

Zrozumiałam, że zostałam ośmieszona, ale cierpiałam w ciszy, otoczona ludźmi, którzy naprawdę mnie kochają. Milczałam, chciałam iść dalej z podniesioną głową i nie dzielić się tym bólem publicznie, bo mam dwójkę dzieci i one kiedyś przeczytają, co mówili o sobie ich rodzice - oznajmiła.

Ferragni podkreśliła, że najtrudniejsze było dla niej zmierzenie się z detalami zdrad:

Szczegóły typu telefon do kochanki tuż przed ślubem, w którym mówił, że wystarczy słowo, a wszystko rzuci, albo świadomość, że pisał do niej tuż przed operacją, podczas gdy ja trwałam przy jego łóżku i każdą komórką ciała pragnęłam wziąć na siebie jego cierpienie, to dla mnie rzeczy zbyt bolesne - dodała influencerka.

Mąż Chiary Ferragni o zdradach i kochance

W obliczu rosnącego skandalu dotyczącego jego wieloletniego romansu z Angelicą Montini, Fedez zdecydował się przerwać milczenie i odnieść się do oskarżeń. W swoim oświadczeniu raper stanowczo zaprzeczył doniesieniom, jakoby planował porzucić Chiarę Ferragni w dniu ślubu.

Pomysł, że planowałem porzucić moją żonę w dniu ślubu i uciec na drugi koniec Włoch, jest po prostu absurdalny. Wybrałem Chiarę świadomie, kochałem ją, poślubiłem bez wahania i wspólnie zbudowaliśmy rodzinę. Pomimo konfliktów, zawsze będzie dla mnie ważna, bo jest matką moich dzieci - napisał Fedez.

Raper przyznał, że poznał Angelicę Montini kilka miesięcy przed ślubem, ale ich kontakt został przerwany, gdy każde z nich skupiło się na swoim życiu. Spotkali się ponownie w trudnym momencie dla Fedeza, gdy jego małżeństwo z Chiarą przeżywało poważny kryzys.

Spotkałem się z nią ponownie w trudnym dla mnie momencie, bez żadnego z góry zaplanowanego zamiaru, ale kiedy moje małżeństwo już przeżywało głęboki kryzys, którego nie potrafiliśmy rozwiązać, mimo prób - oznajmił.

Raper nie sprecyzował, kiedy dokładnie rozpoczęła się i zakończyła relacja z Angelicą Montini, ale podkreślił, że to jego kochanka zakończyła ich związek.

Kiedy Angelica zdecydowała się zakończyć naszą relację, popełniłem wiele błędów, w tym podzielenie się swoimi przemyśleniami z Fabrizio, wspólnym znajomym. Była to głupota w chwili słabości i kruchości, za którą teraz ponoszę konsekwencje, ale odrzucam wszelkie teorie spiskowe i zarzuty manipulacji. Starałem się unikać rozprzestrzeniania tej informacji w jakiejkolwiek formie, co łatwo mogę udowodnić - dodał.

Fedez o rozstaniu z Chiarą Ferragni

W swoim oświadczeniu Fedez nie próbował usprawiedliwiać swoich działań, lecz podkreślił, że jego życie prywatne nie powinno być wykorzystywane jako narzędzie do manipulacji opinią publiczną.

Nigdy nie byłem święty, ale nasze życie prywatne nie może być używane jako pretekst do budowania fałszywej narracji czy odwracania uwagi od czegoś innego. To wszystko nie przynosi korzyści nikomu – ani Chiarze, ani mnie, ani innym osobom w to zaangażowanym - dodał.

Na zakończenie Fedez przyznał, że popełnił poważny błąd, za który już zapłacił i wciąż ponosi jego konsekwencje.

Dziś chcę podsumować kilka rzeczy. Popełniłem błąd, zapłaciłem za niego i nadal będę ponosił konsekwencje. Może nawet czegoś się nauczyłem. Zostawiam za sobą sposób prezentowania siebie, który już do mnie nie pasuje, a może nigdy nie pasował. Wiem, jak działa ta gra – przez lata byłem jej częścią. Teraz myślę o sobie i moich dzieciach - podsumował.

Kim są Chiara Ferragni i Fedez?

Chiara Ferragni to włoska influencerka, przedsiębiorczyni i projektantka mody, znana z bloga "The Blonde Salad" oraz marki Chiara Ferragni Collection. Uważana za jedną z najbardziej wpływowych osób w świecie mody, zyskała miliony fanów na Instagramie.

Fedez, czyli Federico Lucia, to włoski raper i autor tekstów, znany z hitów takich jak "Magnifico". Zdobył popularność dzięki odważnym tekstom i roli jurora w X Factor. Para wzięła ślub w 2018 roku, tworząc medialne małżeństwo śledzone przez miliony.

