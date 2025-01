Król Karol nosi ten sam płaszcz od 35 lat. Powód? Nie chodzi o oszczędność

Król Karol III to obecny monarcha Wielkiej Brytanii. Od 35 lat nosi ten sam płaszcz wykonany na zamówienie przez prestiżową firmę krawiecką. Jego wybór to nie tylko kwestia stylu, ale także wyraz świadomego podejścia do mody i ekologii. Cena nowego egzemplarza tej luksusowej odzieży może zaskoczyć!