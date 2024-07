Warto wiedzieć, jak wynająć mieszkanie tak, by ustrzec się przed ryzykiem, które temu przedsięwzięciu zawsze towarzyszy. Na skutki nieuczciwości narażeni są zarówno najemcy, jak i wynajmujący, więc i jedna, i druga strona powinna zachować wszelkie środki ostrożności.

Reklama

Krok 1: Zachowaj zasadę ograniczonego zaufania.

Sprawdź wiarygodność potencjalnego najemcy/właściciela lokalu – poproś o okazanie dwóch dowodów tożsamości, np. dowodu osobistego i prawa jazdy. W ten sposób możesz już na początku zdemaskować oszusta, który posługuje się fałszywym lub kradzionym dokumentem. Oprócz tego poproś potencjalnego najemcę o informację na temat stanu swoich płatności z Biura Informacji Gospodarczej (dane o wynajmującym lokal można uzyskać z Biura Informacji Kredytowej). Możesz też skorzystać z pomocy pośrednika, który ma większe doświadczenie i dostęp do bazy dokumentów zastrzeżonych prowadzonej przez Związek Banków Polskich (pamiętaj jednak, aby przed zawarciem umowy z firmą pośredniczącą dowiedzieć się, czy posiada ona stosowne uprawienia).

Krok 2: Zadbaj o to, co najważniejsze – sporządź umowę.

Zadbaj o zabezpieczenie swoich interesów poprzez takie skonstruowanie umowy, żeby nie zawierała żadnych luk ani niedomówień. Będąc najemcą, również możesz wywierać wpływ na treść umowy, więc nie podpisuj wszystkiego, co podsunie ci pod nos właściciel lokalu.

Zobacz także

Krok 3: Gromadź dokumentację.

Do umowy dołącz dokumentację fotograficzną potwierdzającą stan techniczny mieszkania przed zawarciem umowy. To ważny krok zarówno z punktu widzenia najemcy, jak i wynajmującego, ponieważ zdarzają się przypadki zarówno zniszczenia mienia przez lokatora, jak również oszustw właścicieli mieszkań, którzy wyłudzają pieniądze na remonty. Brak dowód o stanie mieszkania sprzed podpisania umowy znacznie opóźnia, a czasem uniemożliwia dowiedzenie winy drogą sądową.

Krok 4: Zapewnij sobie dodatkową ochronę – zarejestruj się w urzędzie skarbowym.

Jeśli jesteś właścicielem wynajmowanego lokalu, zgłoś fakt zawarcia umowy w urzędzie skarbowym. Będziesz odprowadzać podatek, ale jednocześnie obejmie cię dodatkowa ochrona w postaci przepisów o najmie okazjonalnym.

Krok 5: Rozpoznaj naciągacza.

Jeśli jesteś lokatorem wynajmowanego lokalu, nie daj się naciągnąć przez właściciela i nie płać kaucji, której wysokość przekracza dopuszczalną normę sześciokrotnej wartości czynszu.