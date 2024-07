Małgorzata Rozenek- Majdan w jednym z nowych wywiadów otworzyła się na temat swoich finansów. Przyznała, że kupiła już synom mieszkania:

Zabrała również głos w kwestii świadczeń 800+. Pobiera je?

Niedawno Małgorzata Rozenek zabrała syna na charytatywny event. Teraz w nowym wywiadzie poruszyła temat swojej rodziny. Otworzyła się na temat, który chcąc nie chcąc interesuje jej obserwujących - finanse. Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że zarobione pieniądze inwestuje w nieruchomości:

W dalszej części przyznała, że jej synowie mają już swoje mieszkania.

Małgorzata Rozenek zdradziła, kiedy dokładnie kupiła synom mieszkania:

Małgorzata Rozenek poruszając temat finansów przyznała, że zakup mieszkań to jedynie kropla w morzu potrzeb jej dzieci, które chce im zapewnić:

Mieszkania to jest pierwszy problem, drugim są studia. Szkoła chłopców nie należy do najtańszych, szczególnie jeśli masz ich trzech. Ale to jest tylko rozgrzewka przed studiami. Właśnie zaczynamy ze Staśkiem tę przygodę

Małgorzata Rozenek poruszyła także temat korzystania ze świadczeń 800+:

Nie widzę w tym problemu, co więcej, zachęcam każdego do tego, żeby pobierał coś, co tak naprawdę odprowadził wcześniej w swoich podatkach.(...) Myślę, że 800 plus - ono oczywiście zostało wymyślone po to, żeby wspierać dzietność, kompletna porażka - jest to taka danina, która pozwala wielu dzieciom z różnych środowisk na przeżycie wielu rzeczy.

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że jej dzieci pobierają 800+

Moje dzieci pobierają to świadczenie, ale ono jest w całości wypłacane na takie konto, z którego my po prostu nie korzystamy i to jest takie konto, do którego będą mogły sięgnąć np. na studiach po coś. (...) Na to samo konto wpływają też pieniądze od mojego taty, który od pójścia dzieci do szkoły, wysyła im takie ich 500 plus.

- powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.