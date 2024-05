Program "Gogglebox. Przed telewizorem" wypromował niejedną gwiazdę. Od 2014 roku program cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, a wiele osób, które w nim się pojawia, na stałe zakorzeniło się w naszym rodzimym show-biznesie. Teraz jednak przyszedł czas na pożegnanie się z Jackiem Szawiołą, który pojawiał się na ekranie u boku Mariusza Kozaka. Uczestnik show opowiedział o przykrym incydencie, który miał miejsce tuż przed jego odejściem.

"Gogglebox. Przed telewizorem" to program, w którym rodziny lub znajomi komentują wspólnie popularne progamy telewizyjne. Od emisji pierwszego odcinka minęło już 10 lat a wiele osób, które pojawiły się w programie, zostały nawet gwiazdami. Widzowie pokochali m.in. Sylwię Bombę, Agnieszkę Kotońską, Krzysztofa Radzikowskiego, Izabele Zeiskę, Mariusza Kozaka czy Jacka Szawiołę. Teraz to właśnie Jacek Szawioła postanowił pożegnać się z popularnym show po nieprzyjemnej sytuacji, która miała go spotkać na planie.

Wczoraj na planie jednego z programów doświadczyłem czegoś, co mnie głęboko poruszyło. Usłyszałem pytanie, czy mój makijaż mógłby być “mniej przegięty” i czy mogę go zmyć, nawet kosztem opóźnienia zdjęć. Jako 40-letni gej i gwiazda telewizji, która od lat walczy o zmianę postrzegania mniejszości w Polsce, takie słowa uderzyły mnie niczym policzek. (...) To, że ktoś na planie w imieniu producenta, ośmielił się kwestionować mój wygląd, jest dla mnie niedopuszczalne. (....)Powiedziałem “nie”. Bo najważniejsze jest, aby sprzeciwiać się niewłaściwym sytuacjom. Nawet jeśli oznacza to opóźnienie zdjęć i narażenie się na komentarze

— napisał Jacek Szawioła.