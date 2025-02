To najbardziej przerażający serial od lat. Nawet obsada cierpiała na bezsenność

„Nawiedzony dom na wzgórzu” to jeden z najstraszniejszych seriali, jakie znajdziemy na Netfliksie. Z pewnością docenią go widzowie, którzy lubią kino grozy. Produkcja opowiada o rodzinie Carinów, której życie zmieniło się na zawsze po tragedii w Hill House. Po latach rodzeństwo znów musi stawić czoła przerażającym wydarzeniom. To nie tylko świetny horror, ale także wciągający dramat rodzinny.