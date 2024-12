Za nami finał "Rolnik szuka żony", więc uczestnicy nie muszą mieć już żadnych tajemnic przed internautami. Ukochana Marcina coraz chętniej dzieli się swoimi przemyśleniami i wspólnymi zdjęciami z rolnikiem. Teraz zabrała głos i nawiązała do pojawiających się jeszcze niedawno spekulacji. Co więcej - wcale im nie zaprzecza.

Ania z "Rolnik szuka żony" komentuje plotki na temat jej i Marcina

Za nami wielki finał 11. edycji "Rolnik szuka żony". Pośród uczestników aż dwie pary odnalazły miłość. Rafał wiąże przyszłość z Dominiką a Marcin z Anią. Ania z "Rolnika" chętnie zabiera głos po finale.

Zakochani nie ukrywają już wspólnych planów. Tuż po nagraniu świątecznego odcinka deklarowali: "Są plany wspólnego życia. Planujemy ten dom kończyć, remonty i wiadomo, jakieś tam oświadczyny po drodze. Myślałem dzisiaj, ale już miałem zakomunikowane, że mogę do domu wracać pieszo" - żartował rolnik przed kamerami. Widzowie jeszcze przed emisją finału dopatrywali się dowodów na to czy Marcin i Ania są parą po programie. Dziś mogą już swobodnie odnosić się do pojawiąjących się spekulacji:

Kazimierz Dolny - październik 2024r. Chodziły słuchy, że podobno razem przyjechaliśmy na finał.. no może coś w tym było

Ania opublikowała nawet zdjęcie z Marcinem z "Rolnik szuka żony", które zrobili sobie w Kazimierzu Dolnym podczas kręcenia wielkiego finału programu.

Bóg całować każe i prowadzi przed ołtarze, także czekamy z niecierpliwością - napisała jedna z fanek.

Ania skwitowała: "Planujemy, by tak to się skończyło". Fani nie ukrywają, że trzymają za nich kciuki:

Chcemy więcej Was

Cudna z Was para, bardzo się cieszę, że jesteście razem, powtarzam to już kilka razy, ale bardzo się wzruszam, jak Was widzę...Aniu, jeszcze raz wszystkiego najlepszego Wam życzę na dalsze, kolejne ,długie lata...Zasłużyliście sobie na to...

Fajnie, że jesteście na Instagramie. Dużo miłości i fajnego przedświątecznego czasU

Cudnie!!!Serce rośnie patrząc na Was jak wspólnie tworzycie coś pięknego, wyjątkowego. Dużo miłości, czułości, bliskości. I jak w słowach piosenki Ani Wyszkoni - pisali.

Jesteście ciekawi, jak potoczą się losy Ani i Marcina z "Rolnik szuka żony" po programie? Wielu fanów mocno trzyma za nich kciuki i doceniają, że zakochani chcą dzielić się tym, co u nich słychać w mediach społecznościowych. Czy dołączą do grona tych par, które nie tracą popularności w sieci nawet po latach od udziału w programie? Idealnym przykładem są Ania i Grzegorz Bardowscy, którzy doczekali się dwójki dzieci oraz rodzina Małgosi i Pawła Borysewiczów, którzy aktualnie odliczają dni do narodzin swojego trzeciego dziecka.

Finał 11. edycji "Rolnik szuka żony" jednak nie tylko był powodem do wzruszeń ale również oburzenia interanutów, a wszystko przez wpis, na jaki zdecydował się Waldemar z "Rolnik szuka żony", oburzając nawet produkcję i uczestników poprzednich edycji.

