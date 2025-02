W Tauron Arenie Kraków już niebawem wystąpi Pitbull. Koncert odbędzie się w ramach jego trasy "Party After Dark". To wyjątkowe wydarzenie będzie pierwszą okazją dla polskich fanów, aby zobaczyć Pitbulla na żywo.

Pitbull zagra w Polsce

Trasa "Party After Dark" to seria koncertów, podczas których Pitbull prezentuje swoje największe przeboje. Jego występy charakteryzują się dynamicznymi układami tanecznymi, interakcją z publicznością i niepowtarzalnym klimatem latynoskiej muzyki. Dodatkowym atutem koncertu będzie obecność Shaggy’ego jako gościa specjalnego. Jamajski artysta, znany m.in. z hitów "It Wasn't Me" i "Boombastic", wystąpi obok Pitbulla, dostarczając widzom jeszcze więcej energii i dobrej zabawy.

Pitbull wystąpi w Polsce już 23 czerwca 2025 roku w Tauron Arenie Kraków! Organizatorzy zapewniają, że wydarzenie będzie pełne efektów specjalnych, a oprawa sceniczna spełni najwyższe standardy.

Jak zdobyć bilety na koncert Pitbulla?

Bilety na koncert Pitbulla w Krakowie będą dostępne w sprzedaży online. Ze względu na dużą popularność artysty, zainteresowanie wydarzeniem z pewnością będzie ogromne. Fani, którzy chcą zobaczyć Pitbulla na żywo, powinni jak najszybciej zarezerwować swoje miejsca. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 27 lutego od godziny 9:00, a sprzedaż ogólna ruszy 28 lutego od godziny 9:00.

Ceny biletów jeszcze nie są znane, ale z pewnością będą zależeć od wybranego sektora i dostępności.

Kim jest Pitbull?

Pitbull, a właściwie Armando Christian Pérez, to amerykański raper, wokalista i producent muzyczny pochodzenia kubańskiego. Urodził się 15 stycznia 1981 roku w Miami. Jego muzyka łączy hip-hop, muzykę latynoską i dance, dzięki czemu zdobył międzynarodową popularność.

Jest znany z takich hitów jak Timber, Give Me Everything, Hotel Room Service i I Know You Want Me (Calle Ocho). Współpracował z największymi gwiazdami, m.in. Jennifer Lopez, Shakirą i Enrique Iglesiasem. Jego przydomek „Mr. Worldwide” symbolizuje globalny zasięg jego muzyki.

Poza sceną angażuje się w biznes i działalność charytatywną. Jest także właścicielem marki odzieżowej i producentem napojów energetycznych. Pitbull to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie, a jego koncerty zawsze przyciągają tłumy fanów.

Kolaboracja z Jennifer Lopez

Pitbull i Jennifer Lopez od lat tworzą jeden z najbardziej znanych duetów w muzyce pop i latynoskiej. Ich współpraca rozpoczęła się w 2011 roku od hitu On the Floor, który stał się światowym przebojem i przyczynił się do powrotu J.Lo na muzyczne szczyty.

Po sukcesie On the Floor artyści ponownie połączyli siły, nagrywając kolejne utwory:

Dance Again (2012) – dynamiczny hit, który podbił kluby na całym świecie.

Live It Up (2013) – energetyczna piosenka, która stała się letnim hitem.

Współpraca Pitbulla i Jennifer Lopez nie ograniczała się tylko do studia nagraniowego. W 2014 roku wspólnie z Claudią Leitte wykonali oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej – We Are One (Ole Ola).

Ich muzyczna chemia i przyjaźń sprawiły, że ich duety do dziś cieszą się ogromną popularnością wśród fanów.

