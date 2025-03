Anna Jantar była wybitną postacią w świecie muzycznym i na dobre zapisała się na kartach historii. Jej nagła i tragiczna śmierci wstrząsnęła Polakami, którzy do dziś ze smutkiem wspominają swoją ulubienicę. W 45. rocznicę śmierci sieć zalała fala przejmujących wpisów i kadrów, upamiętniających artystkę. Obojętna nie pozostała również jej córka, Natalia Kukulska, która z samego rana wybrała się na cmentarz.

Natalia Kukulska pokazała, jak teraz wygląda grób jej mamy

Wydaje się niemożliwe, że od śmierci Anny Jantar minęło już 45 lat. Wokalistka wciąż jest regularnie wspominana przez Polaków. 14 marca wybiła kolejne rocznica katastrofy lotniczej, w której zginęła artystka. Fani od rana upamiętniają ją w poruszających wpisach, które Natalia Kukulska chętnie udostępnia na swoim instagramowym profilu. Dodała też coś od siebie.

Z samego rana udała się na cmentarz. Nagrała, jak dziś wygląda grób jej mamy, w tle puszczając jedną z jej piosenek. Trudno powstrzymać łzy, widząc, że pomnik pełen jest kwiatów oraz zniczy, a na samym środku stanęło wykonane z kwiatów serce. Pojawił się też ogromny wieniec ze wstęgą z napisem: "Kochamy, pamiętamy, tęsknimy". Nie pozostawia to wątpliwości, że pamięć o Annie Jantar wciąż jest bardzo żywa, a jej grób zapewne odwiedzają nie tylko najbliżsi, ale i fani.

Tragiczna śmierć Anny Jantar

14 marca 1980 roku na warszawskim Okęciu doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof lotniczych w historii Polski. Samolot Ił-62 „Mikołaj Kopernik” należący do Polskich Linii Lotniczych LOT leciał z Nowego Jorku do Warszawy. Podczas podchodzenia do lądowania w maszynie doszło do awarii, która spowodowała, że pilot stracił kontrolę nad samolotem.

Tuż przed dotarciem do pasa startowego samolot runął na ziemię w pobliżu lotniska, rozbijając się na fragmenty. Na pokładzie znajdowało się 87 osób – 77 pasażerów oraz 10 członków załogi. Niestety, nikt nie przeżył tej katastrofy. Jedną z ofiar katastrofy była Anna Jantar, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek lat 70. Artystka wracała do kraju po trasie koncertowej w Stanach Zjednoczonych. Miała zaledwie 29 lat i u szczytu kariery.

Tragedia ta wstrząsnęła całą Polską. W ostatniej chwili z podróży z Anną Jantar zrezygnował jej mąż, Jarosław Kukulski, co uratowało mu życie. Ich córka, Natalia Kukulska, miała wówczas zaledwie cztery lata.

Ostatnie wspomnienie Natalii Kukulskiej o mamie

W jednym z wywiadów Natalia Kukulska podzieliła się swoimi wspomnieniami związanymi z dniem śmierci swojej matki, Anny Jantar. Pomimo że miała wtedy zaledwie cztery lata, pamięta pewne emocje i obrazy. Podkreśliła, że wspomnienie tego dnia zawsze wywołuje u niej wzruszenie i refleksję.

Moje wspomnienia z mamą to są flesze. Jest ich garstka i z biegiem lat coraz mniej pamiętam, co jest prawdziwymi wspomnieniami, a co mi się utrwaliło poprzez zbieranie różnych cząstek pamięci. (...)Kocham ją za to, jakim była człowiekiem z opowiadań, ale też za to, że po prostu była

Tak wygląda grób Anny Jantar 45 lat od jej śmierci, fot. Instagram/natalia.kukulska

