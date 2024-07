Ból w nadbrzuszu i wymioty z żółcią świadczą o zarzucaniu żółci do żołądka. Przyczyną tej choroby może być niewydolność odźwiernika żołądka lub nieprawidłowa perystaltyka jelit. Leczenie polega na – w zależności od przyczyny – przywróceniu prawidłowych ruchów jelit, zahamowaniu wytwarzania kwasu żołądkowego, a czasem na chirurgicznej naprawie winnych sytuacji nerwów.

Zarzucanie żółci do żołądka może powodować rozluźniony odźwiernik

Refluks jelitowo-żołądkowy dotyka przeważnie osób po resekcji woreczka żółciowego. Po kilku miesiącach od operacji rolę pęcherzyka żółciowego przejmuje przewód żółciowy i zarzucanie żółci do żołądka nie powinno być dotkliwe. Jednak gdy żółć jest w żołądku w dużej ilości, podczas gastroskopii widoczna na ścianach żołądka, może powodować stan zapalny śluzówki. Zarzucanie żółci do żołądka może być również wynikiem nieprawidłowych ruchów jelit. Zbyt słaba perystaltyka utrudnia przesuwanie pokarmu wraz z żółcią z dwunastnicy i jelita cienkiego dalej, przez to może dochodzić do jego cofania. Winę za żółć w żołądku mogą ponosić również połączenia nerwowe dwunastnicy, dróg żółciowych oraz żołądka. Również nieprawidłowo działający odźwiernik żołądka objawia się zarzucaniem żółci do żołądka. Gdy nie zaciska się wystarczająco silnie, powstaje refluks.

Ból w nadbrzuszu i wymioty mogą świadczyć o refluksie jelitowo-żołądkowym

Zarzucanie żółci do żołądka powoduje ból w nadbrzuszu. Wynika to z podrażnienia błony śluzowej. Długotrwałe i mocne cofanie żółci może prowadzić nawet do zapalenia żołądka. Dolegliwości bólowe są zazwyczaj odczuwane po zjedzeniu konkretnych pokarmów. Zarzucanie żółci do żołądka wywołuje też wymioty z żółcią, jeśli jest jej dużo. Mają one lepką konsystencję i zielonkawy kolor.

Pozbycie się żółci z żołądka wymaga leczenia przyczyn tego stanu

W zależności od przyczyny leczenie może przebiegać różnie. Gdy winny jest odźwiernik, a więc mięsień łączący żołądek i dwunastnicę, konieczne może okazać się leczenie chirurgiczne. Natomiast najpierw przeprowadza się mniej inwazyjne terapie – farmakologiczne. Inhibitory pompy protonowej mają za zadanie zmniejszyć wydzielanie soku żołądkowego i zwiększyć odczyn pH. Dzięki temu cofająca się żółć (która ma odczyn zasadowy) mniej szkodliwie wpływa na błonę śluzową żołądka. Gdy powodem choroby jest zła motoryka jelit, podaje się leki ją poprawiające, tzw. propulsacyjne. Natomiast jeśli za zarzucania żółci do żołądka odpowiedzialne są źle działające nerwy w obrębie dwunastnicy, żołądka i dróg żółciowych i inne terapie nie przyniosły skutku, konieczne jest leczenie operacyjne.