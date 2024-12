Wokół Caroline Derpieński ostatnio wiele się dzieje, a ona nie pozwala o sobie zapomnieć nawet przed świętami. Celebrytka nie tylko zaskoczyła wyznaniem o byłym, ale również przyznała się do kłamstw. Czym nas jeszcze zaskoczy Caroline Derpienski?

Caroline Derpienski pojawiła się w naszym show-biznesie z dnia na dzień i zrobiła w nim niemałe zamieszanie. Celebrytka wzbudziła kontrowersje mówiąc o swoim latynoskim milionerze "Dżaku", który jest starszy od niej o kilkadziesiąt lat. Nie trzeba było jednak długo czekać na koniec ich sielanki i dwa miesiące temu Caroline Derpienski rozstała się z 35-letnim partnerem. 24-latka ubolewała nad rozstaniem w mediach społecznościowych i przyznała się, że tylko kreowała swoje idealne życie na Instagramie.

Derpienski nie zamierza jednak schodzić ze sceny i tuż przed świętami wydała piosenkę świąteczną pt. "Christmas time", która ma już prawie 800 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Derpienski zaśpiewała nawet w stroju śnieżynki w nowym talk show Mateusza Hładkiego "Mówię Wam". Ostatnio celebrytka udzieliła kolejnego wywiadu dla Pomponika, w którym dziennikarz zapytał ją o to, czy to prawda, że wróciła do swojego eks. Okazało się, że para nadal ma ze sobą kontakt i próbuje naprawić relacje:

Pracujemy nad tym... To jest tak, że jesteśmy w trakcie, ale nie możemy jednoznacznie ogłosić, czy wróciliśmy do siebie czy nie. To jest takie pomiędzy, to jest taki etap próbny, taki etap przejściowy

– powiedziała Caroline Derpienski.