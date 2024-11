Od 2012 roku widzowie chętnie śledzą życie bohaterów "Chłopaków do wzięcia", którzy opowiadają o poszukiwaniach swoich drugich połówek. Niektórzy są już szczęśliwie zakochani, a kolejni wciąż szukają tej jedynej. Ryszard znalazł swoją ukochaną Joasię, ale zanim to się stało, był szaleńczo zakochany w Marioli. Od zakończenia ich związku minęło już sporo czasu, a kobieta zmieniła się nie do poznania.

Była partnerka Szczeny z "Chłopaków do wzięcia" zmieniła się nie do poznania

Bohaterowie "Chłopaków do wzięcia" zdobyli popularność widzów swoją naturalnością i autentycznością. Niektórzy z nich stali się nawet twarzą tego serialu dokumentalnego, a mowa m.in. o Jarusiu, Bandziorku czy Szczenie. Panowie opowiadali o tym, jak szukają swoich drugich połówek i nie ukrywali, że nie jest łatwo znaleźć porządną dziewczynę. Na szczęście Ryszardowi, który znany jest jako "Szczena" to się udało. Mężczyzna założył rodzinę z Joasią, która również występowała razem z nim w odcinkach. Jednak zanim ją poznał, spotykał się Mariolą, która była całkowicie nim oczarowana. W jednym z odcinków kobieta przyznała, że czuje się jakby "wygrała w totolotka" gdy go poznała. Była ukochana Ryszarda zawsze bardzo dobrze się o nim wypowiadała.

Kocham go bardzo. Doceniam go. Rysiu to jest najfajniejszym facetem na całym świecie — twierdziła kilka lat temu Mariola.

Chłopaki do wzięcia/Polsat Play

Niestety drogi Marioli i Ryszarda się rozeszły, a mężczyzna układa sobie życie u boku Joasi. Ostatnio nawet Ryszard "Szczena" z "Chłopaków do wzięcia" pokazał jak mieszka i gdzie wychowuje swojego syna. Bohater serialu dokumentalnego jest bardzo aktywny na TikTok, gdzie publikuje filmiki i pokazuje, jak obecnie wygląda jego życie. Wszystko wskazuje na to, że u jego byłej partnerki wszystko również bardzo dobrze się układa. Na zdjęciach na Facebook'u widać, że kobieta bardzo się zmieniła i że po rudych włosach nie widać ani śladu. Mariola postanowiła zapuścić włosy i przefarbowała się na czarno, ale co najważniejsze wygląda na bardzo szczęśliwą.

Całkiem dobrze radzi sobie również Jarek, który ostatnio ponownie zszedł się ze swoją żoną. Ostatnio nawet Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" pokazał, jak rozpieszcza swoją żonę. Bohater serialu dokumentalnego jest również aktywny w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje co u niego słychać.

A wy oglądacie "Chłopaków do wzięcia"?

