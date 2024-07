Niedrożne drogi żółciowe mogą być objawem chorób pęcherzyka żółciowego, a nawet zmian nowotworowych. W celu stwierdzenia nieprawidłowości wykonuje się test Hilda. Badanie polega na podaniu radioaktywnego kontrastu i zeskanowaniu dróg żółciowych kamerą scyntygraficzną.

Wskazaniem do wykonania testu Hilda jest niewyjaśniony ból brzucha

Skanowanie dróg żółciowych z kontrastem przeprowadza się, żeby wykryć zakażenie albo patologię woreczka żółciowego bądź dróg żółciowych. Badanie to jest wskazane również w przypadku niewyjaśnionego bólu brzucha. Jako że skan kamerą scyntygraficzną (kamerą gamma) wiąże się z napromieniowaniem, należy poinformować osobę przeprowadzającą badanie o ciąży, karmieniu piersią lub badaniu promieniami Rentgena zrobionym w ciągu ostatnich 4 dni.

Prawidłowy przepływ kontrastu przez drogi żółciowe

Przeprowadzając test Hilda, osobie badanej wstrzykuje się hydroksykwas iminodioctowy – kontrast. Jest to substancja radioaktywna, ale organizm wydala ją z moczem lub stolcem, nie stanowi więc zagrożenia dla zdrowia czy życia. Wątroba wychwytuje kontrast i wprowadza go do dróg żółciowych. Stamtąd odbywa się jego dystrybucja do miejsc, w których wydzielana jest żółć. Wtedy radiolog przeprowadzający badanie przy pomocy kamery scyntygraficznej przeprowadza skan tego obszaru. Wprowadzony do organizmu kontrast pod wpływem promieniowania jonizującego wytwarza błyski świetlne. Dzięki temu dobrze widać, czy drogi żółciowe są drożne, czy nie.

Wyniki testu Hilda na drożność dróg żółciowych

U zdrowych osób kontrast powinien z wątroby przejść przez przewód pęcherzykowy i dostać się do woreczka żółciowego, a potem przewodem żółciowym wspólnym zostać przetransportowany do jelita cienkiego i po pewnym czasie wydalony. Inne obrazy widoczne w skanie są wyrazem choroby. Kontrast może nie być widoczny już w wątrobie, wówczas świadczy to o chorobie tego narządu. Całkowitą niedrożność dróg żółciowych po wyjściu z wątroby można podejrzewać, kiedy kontrast nie przedostaje się z wątroby do dróg żółciowych. W dalszej drodze przeszkodą mogą być kamienie, które są przyczyną niedrożności przewodu pęcherzykowego. Natomiast jeżeli kontrast wykrywany jest poza wątrobą i drogami żółciowymi, a także pęcherzykiem żółciowym – najprawdopodobniej jest to wynikiem wycieku z dróg żółciowych albo z woreczka żółciowego.