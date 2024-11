Aneta walczyła o serce Rafała w 11. edycji "Rolnik szuka żony". Widzowie byli przekonani, że właśnie ją wybierze rolnik. Jego druga kandydatka Dominika też obstawiałaby taką wersję, ale ostatecznie Rafał zaskoczył wszystkich. Uczestnik show postanowił wybrać Dominikę. Aneta nie kryła żalu i nawet polały się łzy. Teraz uczestniczka show odniosła się do decyzji rolnika i opublikowała zdjęcie z bukietem kwiatów od niego.

Reklama

Aneta z "Rolnik szuka żony" przerwała milczenie

Wielki finał miłosnego hitu TVP zbliża się wielkimi krokami. W finałowym odcinku dowiemy się, czy wybory, które podjęli rolnicy i rolniczki były trafione. Niektórzy bardzo szybko podjęli decyzje, a inni zaś czekali do ostatniej chwili — mowa m.in. o Marcinie i Rafale. Panowie chcieli wykorzystać ten czas z kandydatkami jak najlepiej, by podjąć jak najlepszą decyzją. Rafał musiał zdecydować, czy chce ułożyć sobie życie ze spokojną Dominiką czy przebojową Anetą. Ostatecznie zdecydował, że to właśnie z Dominiką chciałby spróbować tworzyć poważną relację. Rafał z "Rolnika" wprawił fanów w osłupienie swoją decyzją, ponieważ sądzili, że bliżej mu do Anety i że to właśnie ona zostanie na jego gospodarstwie. Tak się jednak nie stało.

Aneta musiała opuścić gospodarstwo i nie ukrywała tego, że decyzja rolnika jest dla niej wielkim zaskoczeniem. Uczestniczka show ujawniła, że Rafał dawał jej pewność, że wybierze właśnie ją. Niedługo przed ostateczną decyzją rolnika, nawet Dominika stwierdziła, że byłaby zaskoczona, jeżeli wybrałby ją zamiast Anety.

Screen Rolnik szuka żony TVP

Rafał z "Rolnik szuka żony" postanowił, że chce układać sobie życie u boku Dominiki. Uczestnik show jednak bardzo ładnie zachował się wobec obu kandydatek i wręczył im przepiękne bukiety. Po emisji odcinka Aneta postanowiła wrzucić na Instagram zdjęcie prezentu od rolnika. W tle załączyła smutną piosenkę o miłości "Nie szkodzi" w wykonaniu Pauli Biskup i Piotra Odoszewskiego.

Ogromne emocje i zwrot akcji — napisała Aneta.

Instagram @smolinskaaneta

W następnym odcinku rolnicy i rolniczki pojadą z wizytami do rodzin swoich wybranek lub wybranków. To będzie idealna szansa, by się lepiej poznać i zbliżyć do siebie. Trzymamy kciuki mocno za wszystkie pary!

A wy śledzicie 11. edycję "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Zobacz także: Marcin z "Rolnik szuka żony" nie mógł wybrać inaczej. Fani zachwyceni: "Będą z tego dzieci"