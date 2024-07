Żółć w żołądku może być przyczyną bólu brzucha. Przy większej ilości żółci, pokrywającej większość śluzówki żołądka, mogą wystąpić także mdłości i wymioty.

W prawidłowym działaniu układu pokarmowego żółć jest produkowana w wątrobie i transportowana drogami żółciowymi do dwunastnicy, a potem przechodzi wraz z pokarmem do jelit. Obecność żółci w żołądku nie zawsze powoduje objawy, zależy to od jej ilości. Żółć w żołądku może świadczyć o refluksie jelitowo-żołądkowym.

Żółć w żołądku – przyczyny

Obecność żółci w żołądku nie musi oznaczać wymagającej leczenia patologii układu pokarmowego. Jeśli stan ten powoduje objawy, a żółci jest dużo i pokrywa znaczną część śluzówki żołądka, należy rozpocząć odpowiednią terapię farmakologiczną, a czasem konieczna może być operacja.

Żółć w żołądku może mieć kilka przyczyn, może cofać się do żołądka np. w wyniku refluksu jelitowo-żołądkowego. Choroba ta pojawia się czasem jako powikłanie po resekcji pęcherzyka żółciowego. Po kilku miesiącach przewód żółciowy przejmuje rolę pęcherzyka i wówczas żółć nie cofa się do żołądka w ilości powodującej objawy. Winne mogą być też połączenia nerwowe w obrębie dwunastnicy, dróg żółciowych i żołądka. Przyczyną żółci w żołądku bywa nieprawidłowo działający odźwiernik dwunastnicy – mięsień znajdujący się na styku żołądka i dwunastnicy. Jeśli się kurczy nienależycie, żółć przedostaje się do żołądka. Powodem zarzucania żółci do żołądka może być też zaburzona motoryka przewodu pokarmowego, w tym np. zbyt mała perystaltyka jelit.

Ból i wymioty mogą być objawem cofania się żółci do żołądka

Żołądek nie jest naturalnym miejscem występowania żółci, dlatego jej obecność musi powodować anomalie. Żółć uczestniczy w trawieniu pokarmów, ale nie szczędzi też ścian żołądka, jeśli dostanie się do jego wnętrza. Podrażniona śluzówka powoduje silny ból w nadbrzuszu, a także mdłości i wymioty. Żółć w żołądku może być przyczyną zapalenia błony śluzowej żołądka. Wówczas do wymienionych objawów dołącza krwawienie z przewodu pokarmowego – tylko wówczas, gdy zapalenie jest nieleczone albo gdy spowoduje wrzody.