Nagły komunikat „Tańca z gwiazdami”. Zwrócili się do widzów

Wielkimi krokami zbliża się 16. edycja „Tańca z gwiazdami”. Program Polsatu niedawno został nieco odświeżony po tym, jak do stacji przeszedł Edward Miszczak, który został nowym dyrektorem. Warto przypomnieć, że poprzednią odsłonę show wygrała aktorka Vanessa Aleksander oraz Michał Bartkiewicz. Twórcy produkcji zaczęli już ogłaszać uczestników, który widzowie będą mogli zobaczyć na parkiecie wiosną 2025 roku. Wśród gwiazd walczących o Kryształową Kulę zobaczymy m.in. wokalistkę Blankę, Adriannę Borek z Kabaretu Nowaki, a także influencerkę Marię Jeleniewską. To jednak dopiero początek emocji. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że propozycję udziału w „Tańcu z gwiazdami” przyjęli także znani prezenterzy telewizyjni: Maciej Kurzajewski oraz Tomasz Wolny. Partner Katarzyny Cichopek potwierdził te wieści na antenie „Halo tu Polsat”.

„Taniec z gwiazdami” wydał nagły komunikat

Internauci, którzy obserwują profil „Tańca z gwiazdami” w mediach społecznościowych, tuż przed weekendem mogli trafić na nagły komunikat produkcji. Za pośrednictwem sieci poinformowano, że fani tanecznego show mogą już kupować bilety na widownię, by na żywo oglądać zmagania uczestników na parkiecie.

Kup bilety na widownię „Tańca z gwiazdami” – czytamy w ogłoszeniu na Instagramie.

To bez wątpienia wyjątkowa okazja dla największych miłośników tanecznego programu Polsatu. Zwłaszcza że kamery nie zawsze uchwycą, co dzieje się za kulisami. To również możliwość zobaczenia swoich ulubionych gwiazd na żywo i wspierania ich w trakcie występów.

Polsat ujawnia kolejnych uczestników 16. edycji „Tańca z gwiazdami”

Nie ma wątpliwości co do tego, że w dużej mierze to uczestnicy „Tańca z gwiazdami” stoją za oglądalnością show Polsatu. Dlatego stacja z Edwardem Miszczakiem na czele w ostatnim czasie pilnuje, by dobór występujących gwiazd zapewniał jak największe emocje.

Jak na razie wiemy, że w nadchodzącej edycji tanecznego show będziemy oglądali na parkiecie polsko-bułgarską wokalistkę Blankę, kabaretową artystkę Adriannę Borek, influencerkę Marię Jeleniewską oraz prezentera Macieja Kurzajewskiego. Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez serwis Plejada w tym gronie znajdzie się też Tomasz Wolny.

Kolejne sensacyjne doniesienia otrzymaliśmy w piątek, 10 stycznia. Jak dowiedział się serwis Przegląd Sportowy Onet, uczestnikiem kolejnej edycji „Tańca z gwiazdami” będzie również Cezary Trybański. To pierwszy Polak, który trafił do najlepszej koszykarskiej ligi świata, czyli NBA.

Były sportowiec z pewnością będzie wyróżniał się na parkiecie, ponieważ mierzy aż 218 cm wzrostu. To może być nie lada wyzwanie dla jego programowej partnerki tanecznej.

Wciąż trwa duże zamieszanie wokół innej uczestniczki. Agnieszka Kaczorowska zarzekała się, że już nie wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”, jednak wszystko wskazuje na to, że aktorka wraca do popularnego show Polsatu.

