Julia Cymbaluk zdobyła popularność dzięki udziałowi w wielkim hicie TVN. Jako 10-letnia dziewczynka zachwycała talentem kulinarnym w drugiej edycji "MasterChefa Juniora". Choć trudno w to uwierzyć, to od zakończenia programu z jej udziałem minęło już osiem lat, a Julia Cymbaluk jest już dorosła. Jak dziś wygląda? Tylko spójrzcie na jej zdjęcia ze studniówki.

Julia Cymbaluk z "MasterChefa Juniora" zachwyciła w czerwonej sukni

Kilka miesięcy temu Julia Cymbaluk z "MastrChefa Juniora" skończyła 18 lat. Mogliśmy wówczas zobaczyć, jak zmieniła się była uczestniczka kulinarnego show dla najmłodszych. Teraz Julia Cymbaluk znów zaskoczyła internautów pokazując kadry ze swojej studniówki.

stoodniówka trochę dziwne że to już moja… napisała na Instagramie.

W mediach społecznościowych pojawiło się sporo zdjęć, na których możemy zobaczyć, jak na studniówce prezentowała się Julia Cymbaluk. Zwyciężczyni drugiej edycji "MasterChefa Juniora" zachwyciła w długiej sukni w czerwonym kolorze. Julia Cymbaluk bawiła się w towarzystwie niezłego przystojniaka.

Internauci zachwyceni Julią Cymbaluk

Chociaż od emisji drugiej edycji "MasterChefa Juniora" z udziałem Julii minęło już sporo lat, to fani o niej nie zapominają. Dziś możemy śledzić jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 54 tysiące osób. To właśnie tam zwyciężczyni programu TVN wrzuciła dziś fotki ze swojej studniówki. Internauci zgodnie ocenili, że Julia Cymbaluk wyglądała oszałamiająco na imprezie.

Ogień! I to nie z powodu koloru sukienki...

Jaka piękna

My zdecydowanie zgadzamy się z opinią internautów- Julia Cymbaluk błyszczała na swojej studniówce.

"MasterChef Junior" był hitem TVN. Oto lista zwycięzców wszystkich edycji

Program "MasterChef Junior" zadebiutował na antenie TVN w 2016 roku. Program doczekał się ośmiu edycji. Oto lista wszystkich zwycięzców kulinarnego show: Natalia Paździor, Julia Cymbaluk, Bartosz Kwiecień, Paulina Foremny, Gaja Suchocka, Jagoda Łaganowska, Helena Kłobucka i Ignacy Jabłoński.

Jakiś czas temu "MasterChef Junior" zniknął z anteny TVN i zastąpił go program "MasterChef Nastolatki". Do tej pory widzowie mogli zobaczyć tylko jedną edycję show, którą wygrała Martna Niemiec. Wiadomo już, że jesienią ubiegłego roku ruszyły nagrania drugiego sezonu. Niestety, ze względu na chorobę na planie "MasterChefa Nastolatki" nie pojawił się Tomasz Jakubiak, u którego wykryto raka jelita i dwunastnicy. Juror programu TVN i kucharz kilka tygodni temu poleciał do Izraela, gdzie leczy się w prywatnej klinice.

