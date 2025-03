Janusz Kowalski to polski polityk, poseł na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Był wiceministrem aktywów państwowych w latach 2019–2021. Związany z polityką od lat, pełnił również funkcje samorządowe. Znany jest z dużej aktywności medialnej.

Reklama

Janusz Kowalski zaskoczył widzów — taneczny występ w studiu!

W trakcie programu "Młodzież pyta" na antenie wPolsce24 poseł PiS, Janusz Kowalski, niespodziewanie rozpoczął taniec do utworu The Power zespołu Snap!. Polityk pojawił się w studiu, wykonując energiczne ruchy taneczne, czym wywołał zaskoczenie prowadzącej oraz widzów. Kowalski przyznał, że to jego pierwszy taniec od dekady, dodając, że chciał w ten sposób wprowadzić pozytywną atmosferę.

No PESEL-u nie oszukam, ale pierwszy raz od 10 lat trochę potańczyłem, bo ostatni raz jak tańczyłem, to ścięgno Achillesa zerwałem - wyznał Kowalski podczas programu.

W trakcie audycji prowadząca nie kryła zaskoczenia nietypowym zachowaniem gościa, jednak publiczność przyjęła występ entuzjastycznie, bijąc brawo. Utwór The Power to hit z 1990 roku, który zdobył popularność na całym świecie.

Reakcje widzów i prowadzącej po niecodziennym występie

Po zakończeniu tanecznego pokazu prowadząca programu była wyraźnie zaskoczona. Janusz Kowalski z uśmiechem przyznał, że „PESEL-u nie oszuka”, nawiązując do swojego wieku i ograniczeń fizycznych. Występ spotkał się z mieszanymi reakcjami — od rozbawienia po niedowierzanie.

Janusz, ależ Ty masz kocie ruchy - skomentował Tomasz Trela.

W komentarzach nie zabrakło również uszczypliwości:

Te kocie ruchy są bardziej merytoryczne i prawdziwe niż Pańskie wypowiedzi w parlamencie i w telewizji.

Ewidentnie w polityce się Pan marnuje - pisali użytkownicy portalu X.

Życie prywatne Janusza Kowalskiego

Janusz Kowalski urodził się 11 kwietnia 1978 roku w Opolu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał magisterium z administracji w 2004 roku oraz z prawa w 2008 roku. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. ​

Swoją działalność polityczną rozpoczął w 1997 roku, dołączając do stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści oraz Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W kolejnych latach był członkiem Przymierza Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. W latach 2014–2015 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Opola. Od 2019 roku jest posłem na Sejm RP, a w latach 2019–2021 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W latach 2022–2023 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

​Janusz Kowalski jest żonaty z Joanną Nycz-Kowalską, którą poznał w latach 2014–2015, gdy pełnił funkcję wiceprezydenta Opola. Joanna odbywała wówczas praktyki studenckie w ratuszu miejskim. Para ma syna Antoniego. Joanna Nycz-Kowalska pracuje jako kierownik ds. ochrony fizycznej, technicznej i infrastruktury krytycznej w spółce Gaz-System.

Reklama

Zobacz także: Tomasz Wolny z żoną w ognistym tangu. Jurorzy: "Twoja chwila z żoną była tak magiczna"