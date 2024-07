Bakterie E.coli występują naturalnie w ludzkim organizmie w jelicie grubym i uczestniczą w trawieniu pożywienia i w produkcji witamin z grupy B. Kiedy jednak przedostaną się do innych miejsc w ludzkim ciele, są bardzo groźne.

Bakterie Escherichia coli poza jelitem grubym powodują zatrucia pokarmowe i przewlekłe zapalenie zatok. Zakażenie może skończyć się nawet sepsą.

Objawy zatrucia i zakażenia bakterią E.coli

Jeśli bakterie E.coli przedostaną się z jelita grubego do innych części układu pokarmowego, powodują zatrucie. Objawy ich działalności to wymioty, biegunka, krwawe stolce, bóle brzucha i głowy, gorączka i ogólne osłabienie. Gdy zakażenie obejmie drogi moczowe, bakterie E.coli wywołują stan zapalny pęcherza, a także nerek. Symptomy rozległego zapalenia pęcherza i nerek to ból przy oddawaniu moczu, pieczenie, ból nerek i krew w moczu oraz niekiedy gorączka. Działalność bakterii E.coli w układzie oddechowym może skutkować natomiast przewlekłym zapaleniem zatok i tzw. szpitalnym zapaleniem płuc. Szczególnie groźne bakterie E.coli są wtedy, gdy mogą przedostawać się wewnątrz organizmu przez nadżerki czy tkanki osłabione w wyniku np. radioterapii. Wówczas mogą powodować zapalenie otrzewnej i sepsę, a w konsekwencji śmierć.

Leczenie zakażenia bakteriami E.coli

W leczeniu zatrucia pokarmowego wywołanego przez bakterie E.coli kluczowe jest nawadnianie organizmu i uzupełnianie elektrolitów. Pozostałe skutki działalności tych bakterii także łagodzi się doraźnie, lecząc objawowo. Oprócz tego we wszystkich chorobach wywołanych przez bakterie E.coli stosuje się antybiotyki z grupy penicylin oraz cefalosporyny, aminoglikozydy, fluorochinolony oraz tetracykliny.

