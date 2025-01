Wszyscy czekają na trzeci już odcinek programu "Królowa Przetrwania", w którym do dżungli wejdzie Paulina Smaszcz i Agnieszka Kaczorowska. Z zwiastunów wynika, że będzie się działo, a to co zdumiewa najbardziej, to sposób, w jaki przedstawiła się tancerka.

Tak przedstawiła się Agnieszka Kaczorowska w programie "Królowa Przetrwania"

Program "Królowa Przetrwania" budzi wielkie emocje. Za nami już dwa odcinki, a widzowie są żądni więcej i już jutro tłumnie zasiądą przed telewizorami, aby zobaczyć kolejne zmagania uczestniczek. Trzeci odcinek może okazać się tym przełomowym i wyjątkowym, ponieważ w dżungli pojawi się Paulina Smaszcz, a chwilę później Agnieszka Kaczorowska. Z uwagi na fakt, że tancerka jest obecnie na językach wszystkich, internauci nie mogą doczekać się aż Agnieszka zaprezentuje się w programie. Co ciekawe, Agnieszka Kaczorowska wchodząc do dżungli przedstawiła się podwójnym nazwiskiem!

Cześć, nazywam się Agnieszka Kaczorowska-Pela, mam 32 lata i zawodowo jestem aktorką, tancerką, influencerką i przedsiębiorczynią

Co ciekawe, na ekranie wówczas widniał podpis "Agnieszka Kaczorowska". Być może tancerka nie życzyła sobie, aby stacja używała jej pełnego nazwiska. Przypomnijmy, że w momencie nagrywania programu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli jeszcze razem i kobieta chętnie posługiwała się dwuczłonowym nazwiskiem. Sytuacja znacznie zmieniła się po powrocie z programu i od tego czasu Agnieszka używa tylko nazwiska panieńskiego.

Ola Tomala o Agnieszce Kaczorowskiej

Ola Tomala również jest uczestniczką drugiego sezonu "Królowej Przetrwania", jednak w programie była od pierwszego odcinka. Uczestniczki zdążyły się już ze sobą zakolegować i stworzyć zgrany team. Przez wszystkie zadania szły ramię w ramię, wspierając się dobrym słowem. Niestety wszystko miało się zmienić, gdy Agnieszka Kaczorowska dołączyła do ekipy "Królowej Przetrwania". Zdaniem Oli, gdy tylko Agnieszka przekroczyła próg dżungli atmosfera w programie bardzo się popsuła:

Od kiedy weszła Agnieszka w obu drużynach zapanował trochę jakby stres, nerwowa atmosfera, przestało być tak przyjaźnie. Jak nie było Agnieszki ok, byly te drużyny podzielone (...), ale na tych grach było spoko, a od momentu kiedy weszła Aga zaczęło się tak robić nerwowo bardzo. Agnieszka chciała być chyba takim bardzo stanowczym kapitanem i może stąd to wynika - mówiła Ola w rozmowie z serwisem PrzeAmbitni.

Będziecie oglądać trzeci odcinek "Królowej Przetrwania"? Jesteście ciekawi, jak poradzi sobie w trudnych warunkach Agnieszka Kaczorowska?

