Filip Matecki w serialu "M jak miłość" pojawił się mając zaledwie siedem lat. To wtedy zaczęła się jego wielka przygoda z hitowym serialem Dwójki, który stał się dla niego trampoliną do ogromnej popularności. Serialowy Wojtuś w "M jak miłość" grał syna Małgosi Mostowiak i Tomka Chodakowskiego, ale ostatecznie wychowywała go Joasia, a w tej roli Barbara Kurdej-Szatan. Choć Filip Małecki pożegnał się z serialem "M jak miłość", to nadal realizuje się jako aktor. To jednak nie wszystko! Ostatnio 16-latek podzielił się nowiną.

Wojtuś z "M jak miłość" podzielił się nowiną. Tak teraz wygląda 16-letni Feliks Matecki

Feliks Matecki jest synem pary aktorskiej: Anny Mateckiej i Łukasza Mateckiego. Nic dziwnego, że ich syn poszedł w ślady rodziców i jako siedmiolatek w 2014 roku zadebiutował w serialu "M jak miłość". Uroczy i niezwykle rozsądny Wojtek od razu podbił serca widzów, którzy nie mogli uwierzyć, że po odejściu Barbary Kurdej-Szatan w hicie Dwójki nie zobaczą już Feliksa Mateckiego. Co prawda, jego postać nie została uśmiercona, ale Wojtek wyjechał z Joasią do Francji i w ten sposób zniknął z Emki. Po zakończeniu przygody z serialem Filip Matecki zagrał w kilku filmach, jak "Orlęta. Grodno '39", "Dziewczyny ze Lwowa", "Adwokat" czy "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" i od czasu do czasu można zobaczyć też w teatrze.

W czasie pandemii Feliks Matecki i jego brat Wincenty mocno zainteresowali się muzyką, a wszystko za sprawą ich taty Łukasza Mateckiego, który zamówił synom gitary:

Po pierwszym tygodniu pandemii, widząc jak moje chłopaki siedzą non stop przed kompem, chwyciłem za telefon i zadzwoniłem do najbliższego muzycznego sklepu. Zamówiłem dwie elektryczne gitary. Jednego basa i jedną zwykłą szóstkę. To był początek tej przygody. Dziś byłem na koncercie festiwalowym Felek na basie, Wicek, śpiewając swój własny kawałek wraz z zespołem @dust_band_ który założył jakiś rok temu. To się chyba nazywa ojcowska duma. napisał Łukasz Matecki na Instagramie

Teraz okazuje się, że muzyczna przygoda trwa nadal i Feliks Matecki pochwalił się nowymi kadrami z koncertu. Co za nowina! Być może niebawem otrzyma zaproszenie do jednego z muzycznych programów...

16-latek niedawno pochwalił się kolejnym sukcesem na swoim koncie i poinformował, że na Netflix trafił film "Bokser", w którym mógł zagrać ważną rolę.

Na @netflixpl wpadł film pt. 'Bokser', w którym miałem przyjemność zagrać młodego Jędrzeja. napisał Filip Matecki

Marta Gostkiewicz/TVP/East News

To jeszcze nie wszystko! Wcześniej młody aktor zagrał w filmie „Orlęta. Grodno’39”, a jego rola została bardzo pozytywnie przyjęta przez widzów:

Absolutnie mistrzowsko wykreowana postać Leosia. W mojej ocenie rola godna Oskara. Gratuluję talentu

Dobra robota

Spodziewaliście się, że odtwórca roli Wojtka w "M jak miłość" aż tak się zmienił?

Instagram @ mjakmilosc.official

fot. Marta Gostkiewicz/TVP/East News