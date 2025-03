Wersow jest jedną z popularniejszych polskich influencerek i youtuberek. Rozpoznawalność zyskała u boku swojego ukochanego, Karola Wiśniewskiego, czyli Friza. Od dłuższego czasu Weronika boryka się ze sporym hejtem, który dotyka niemal każdego aspektu z jej życia. A jak widzowie ocenili jej najnowszy zakup, którym dumnie pochwaliła się w kolejnym filmie?

Influencerka Wersow (Weronika Sowa) zdecydowała się na zakup luksusowej walizki marki Rimowa Classic Trunk za około 9 tysięcy złotych! Decyzja ta miała związek z jej podróżą po Stanach Zjednoczonych, podczas której chciała uniknąć opłat za nadbagaż. Walizka marki Rimowa Classic Trunk znana jest ze swojej trwałości, pojemności i eleganckiego designu. Według Wersow, zakup ten był dla niej formą inwestycji, ponieważ często podróżuje i zależy jej na jakościowych akcesoriach podróżnych.

Wersow tłumaczyła, że wybór walizki tej klasy był spełnieniem jej marzenia. Dodała także, że ciężko pracuje, więc mogła pozwolić sobie na taki wydatek.