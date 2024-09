Od kilku dni w południowej Polsce rozgrywa się prawdziwy dramat. Niestety, wiele miast i wsi zostało zalanych w wyniku powodzi. Dach nad głową straciło mnóstwo osób, a niektóre miejscowości zostały odcięte od świata. Teraz głos w sprawie powodzi zabrał Krzysztof Tyniec, którego widzowie doskonale znają z "M jak miłość". Okazuje się, że aktor nie może skontaktować się z bliskimi z dotkniętego przez wielką wodę Kłodzka.

Powódź w południowej części Polski i dramat mieszkańców dotkniętych przez żywioł poruszył cały kraj. Polacy ruszyli ze wsparciem dla potrzebujących, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Wśród miast, które zostało zniszczone w wyniku powodzi jest Kłodzko, rodzinne miasto gwiazdora "M jak miłość". Krzysztof Tyniec w rozmowie z Faktem nie ukrywa, że trudno mu patrzeć na dramat mieszkańców Kłodzka. Niestety, okazuje się, że aktor wciąż nie może skontaktować się z bliskimi, którzy tam mieszkają.

Serce mnie boli i pęka, gdy patrzę na to, co spotkało ludzi w tamtych rejonach. Nie mogę się dodzwonić do bliskich. Nie wiem, czy są zalani, czy coś im się nie stało

wyznał Krzysztof Tyniec dla Faktu.