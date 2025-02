Kulisy "afery liścikowej". Marianna Schreiber wiedziała, jak się zabezpieczyć

Marianna Schreiber to jedna z uczestniczek show "Królowa Przetrwania". Jakiś czas temu celebrytka upubliczniła prywatną korespondencję dwóch uczestniczek z planu programu TVN7. Jej publikacja wywołała falę spekulacji, a internauci zaczęli zastanawiać się, czy nie naraziła się na konsekwencje prawne. W rozmowie z nami celebrytka wyznała całą prawdę. Co miała do powiedzenia?