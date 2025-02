Dominika Ostałowska obchodzi dziś swoje urodziny. Uwielbiana przez widzów gwiazda we wtorek, 18 lutego, skończyła 54 lata. Aktorka ma na swoim koncie wiele ról filmowych i teatralnych, ale największą popularność zdecydowanie przyniosła jej rola Marty w hitowym serialu "M jak miłość". Dominika Ostałowska grała w produkcji od samego początku, aż do 2025 roku, kiedy to pożegnała się z produkcją. W tym czasie przeszła sporą metamorfozę. Tylko spójrzcie na jej zdjęcia!

Metamorfoza Dominiki Ostałowskiej. Aktorka skończyła 54 lata

Dominika Ostałowska kilka lat temu przeszła sporą metamorfozę. W pierwszych odcinkach "M jak miłość" pokazała się jako szczupła blondynka, jednak w 2008 roku zdecydowała się na radykalną zmianę i pokazała się w czarnych włosach. Kilka lat później okazało się, że Dominika Ostałowska ma problemy ze zdrowiem i walczy z nadwagą. Gwiazda rozpoczęła treningi, przeszła na dietę i schudła 10 kilogramów.

Niestety, w 2015 roku Dominika Ostałowska zaniepokoiła fanów wyznaniem o swoim stanie zdrowia. Aktorka wyznała wówczas, że miała problemy z sercem:

Pewnego dnia zwieziono mnie z planu 'M jak miłość' i pan doktor postraszył mnie, że mogę umrzeć. Wtedy zrozumiałam, że przez kłopoty z sercem może nie będę mogła grać. W pewnym momencie swojego życia miałam za dużo pracy, za mało snu i serce zaczęło mi bić w tempie 210 uderzeń na minutę, czyli trzy razy szybciej niż powinno. W dziewięć lat pracowało mi tak, jak innej osobie w ciągu 27 lat- mówiła wówczas w 'Pytaniu na śniadanie'.

Dominika Ostałowska na jakiś czas zniknęła z "M jak miłość", ale nie obyło się bez powrotu. Fani zwrócili uwagę na uderzające podobieństwo aktorki do Barbary Lipowskiej, czyli jej serialowej mamy z "M jak miłość". W sieci pojawiło się wówczas zdjęcie gwiazd serialu.

W dniu urodzin składamy Dominice Ostałowskiej najlepsze życzenia urodzinowe!

Spójrzcie tylko, jak zmieniała się aktorka. Jak widać, gwiazda przeszła ogromną metamorfozę.

Odejście Dominiki Ostałowskiej z serialu "M jak miłość"

Decyzja Ostałowskiej była zaskoczeniem dla fanów, zwłaszcza że jej postać, Marta, niedawno ponownie wyszła za mąż za Jacka Mileckiego, granego przez Roberta Gonerę. Sama aktorka nie ujawniła konkretnych powodów swojego odejścia, jednak zasugerowała chęć poszukiwania nowych wyzwań zawodowych.

Według nieoficjalnych informacji, Ostałowska od dłuższego czasu czuła się marginalizowana w serialu, a jej postać pojawiała się coraz rzadziej. Ponadto, brak obecności w nowej czołówce serialu miał wpłynąć na jej decyzję o odejściu.

Produkcja "M jak miłość" pożegnała aktorkę emocjonalnym wpisem w mediach społecznościowych, dziękując za wspólne 25 lat pracy. Fani również wyrazili swoje zaskoczenie i smutek z powodu jej odejścia, doceniając wkład Ostałowskiej w sukces serialu.

Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób scenarzyści zakończą wątek Marty w serialu. Sama aktorka nie zdradziła szczegółów dotyczących przyszłości swojej postaci, pozostawiając widzów w niepewności co do dalszych losów Marty Mostowiak.

