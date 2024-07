Bakterie dostają się do ucha nie z zewnątrz, ale od wewnątrz. Duże ryzyko na zachorowanie na zapalenie ucha mają dzieci z niską odpornością i te, które często przechodzą infekcje gardła i nosa. Ból i gorączka, a także wysięk to charakterystyczne objawy zapalenia ucha u dziecka.

Najczęstszą przyczyną zapalenia ucha u dziecka są bakterie

U małych dzieci kanał między uchem i gardłem jest ciągle otwarty, dlatego sprzyja zapaleniu ucha środkowego. Tym bardziej jeśli malec często przechodzi infekcje bakteryjne nosa i gardła. Szczególnie często zapalenie ucha dotyka dzieci uczęszczających do żłobka, które nie skończyły 2 lat. Zdolności układu odpornościowego malca zwiększają się około 7. roku życia, wśród dzieci powyżej tej granicy wiekowej odnotowuje się znacznie mniej przypadków zachorowania. Zapalenie ucha u dziecka zwykle powodują te same bakterie, które są odpowiedzialne za infekcje gardła i krtani.

Podrażniona śluzówka sprzyja powstawaniu zapalenia ucha u dziecka

Stan zapalny ucha środkowego może być skutkiem podrażnienia śluzówki dymem tytoniowym czy alergenem. Alergia sprawia, że błony śluzowe są obrzęknięte, m.in. śluzówka wyścielająca trąbkę słuchową. Spowodowana tym niedrożność prowadzi do zapalenia ucha u dziecka.

Wirusy mogą wywoływać stan zapalny ucha środkowego

Nie tylko bakterie, ale i wirusy – choć rzadziej – przyczyniają się do powstawania zapalenia ucha u dziecka. Mowa o wirusach grypy, rhinowirusach czy adenowirusach. Współdziałają one z bakteriami, dając im pożywkę w postaci sączącego się z nosa czy gardła płynu. Do przyczyn zapalenia ucha u dziecka zalicza się też przewlekłe zapalenie zatok i niektóre choroby zakaźne, w tym ospę wietrzną czy odrę.

Ból, gorączka i sącząca się z ucha wydzielina to sztandarowe objawy zapalenia ucha u dziecka

Starsze dzieci opisują ból w uchu jako pulsujący, który nasila się, gdy dziecko się położy. Jest on spowodowany obrzękiem błony bębenkowej i jednoczesnym zwiększeniem wydzielania śluzu. A skoro trąbka słuchowa jest zatkana, płyn nie może się wydostawać i się zbiera. To powoduje ból, a może doprowadzić do pęknięcia błony bębenkowej – wówczas skumulowana w jednym miejscu substancja zacznie wypływać z ucha, przynosząc ulgę w bólu. Gorączka przeważnie towarzyszy stanom zapalnym, nie inaczej jest także w zapaleniu ucha u dziecka. W tym przypadku może być ona bardzo wysoka i sięgać nawet 40°C. Symptomami zapalenia ucha u dziecka są też niedosłuch i szum w uszach. Bardzo małe dziecko nie powie rodzicowi, że coś je boli, dlatego trzeba zwracać szczególną uwagę, czy wystąpią objawy. Są to przeważnie (oprócz gorączki) niepokój, wymioty, czasem biegunka, niechęć do jedzenia i problemy ze snem.

