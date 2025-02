Papież Franciszek od kilku dni przebywa w Klinice Gemelli w Rzymie, gdzie jest leczony z powodu infekcji dróg oddechowych. Według najnowszego komunikatu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej stan Ojca Świętego jest stabilny, choć wymaga dalszego leczenia i hospitalizacji.

Szczegóły dotyczące stanu zdrowia papieża

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało w czwartek rano, że papież Franciszek dobrze spał i pierwszą część poranka spędził na odpoczynku.

Papież dobrze spał tej nocy i teraz odpoczywa - czytamy w krótkim oświadczeniu.

W środę wieczorem Biuro Prasowe poinformowało, że stan zdrowia Papieża nieznacznie poprawił się w ciągu ostatnich 24 godzin.

Łagodna niewydolność nerek obserwowana w ostatnich dniach ustąpiła - napisano we wtorkowym oświadczeniu.

W ostatnich dniach lekarze monitorowali funkcje kardiologiczne i oddechowe papieża Franciszka. Pomimo wcześniejszego pogorszenia samopoczucia, organizm papieża dobrze reaguje na leczenie farmakologiczne. Specjaliści podkreślają, że jego stan nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia, ale wymaga ostrożności i odpowiedniej rekonwalescencji.

Papież Franciszek nadal korzysta z tlenoterapii wysokoprzepływowej, jednak do środy wieczorem nie miał żadnych kryzysów oddechowych przypominających astmę. Według Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej jego prognozy pozostają „ostrożne”.

Papież został przyjęty do szpitala Gemelli w Rzymie w piątek 14 lutego po zapaleniu oskrzeli. Lekarze zdiagnozowali u niego obustronne zapalenie płuc. Papież, pomimo hospitalizacji, zachowuje dobry nastrój i bystrość umysłu. Według źródeł watykańskich nadal informowany o najważniejszych wydarzeniach w Kościele i na świecie.

Reakcje na hospitalizację Ojca Świętego

Wieści o hospitalizacji papieża wzbudziły duże zainteresowanie wiernych i światowych przywódców. W wielu miejscach na świecie organizowane są modlitwy w intencji jego szybkiego powrotu do zdrowia. Wielu kardynałów i biskupów wyraziło swoje wsparcie, podkreślając siłę ducha i odporność Franciszka.

Nie jest to pierwszy przypadek hospitalizacji papieża Franciszka. W przeszłości przeszedł on operację jelit oraz zmagał się z innymi problemami zdrowotnymi. Mimo to nadal pełni swoją posługę, dając świadectwo siły i poświęcenia.

Kiedy zakończy się leczenie papieża Franciszka?

Lekarze nie podają jeszcze dokładnej daty wypisania Papieża ze szpitala, podkreślając, że proces leczenia musi przebiegać stopniowo. Stolicy Apostolskiej zależy na zapewnieniu Franciszkowi najlepszej opieki i możliwości pełnej regeneracji.

Świat z niepokojem, ale i nadzieją oczekuje dalszych wieści o zdrowiu Ojca Świętego. Wierni modlą się o jego szybki powrót do zdrowia, a jego bliscy współpracownicy zapewniają, że papież Franciszek, jak zawsze, z pokorą i spokojem przyjmuje sytuację, ufając Opatrzności Bożej.

Będziemy na bieżąco informować o dalszym rozwoju wydarzeń związanych ze stanem zdrowia papieża.

