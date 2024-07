Gronkowiec jest bakterią, która wytwarza enterotoksynę uodparniającą go na działanie wysokich temperatur.

Szacuje się, iż około 10-50% całej populacji jest nosicielem gronkowca złocistego, który jest wyjątkowo szybko rozprzestrzeniającym się drobnoustrojem. Trudno dokładnie oszacować występowanie gronkowca, ponieważ jego obecność w organizmie ludzkim najczęściej nie powoduje żadnych objawów.

Gronkowiec – przyczyny zakażenia

Bakterie gronkowca najczęściej znajdują się w gardle oraz jamie nosowej. U kobiet znajdują się również w okolicach narządów płciowych. Można się nim zarazić poprzez drobne zranienia oraz spożycie zakażonego toksynami gronkowca jedzenia (szczególnie mięsa i nabiału) – ponieważ jest on odporny na obróbkę w wysokich temperaturach. Zakażenie gronkowcem jest stosunkowo proste, ponieważ rozprzestrzenia się on droga kropelkową. Przyczyną zakażenia jest przede wszystkim obniżona odporność organizmu oraz nieprzestrzeganie higieny. Najczęściej z powodu zakażenia gronkowcem cierpią niemowlęta i osoby starsze.

Gronkowiec – objawy zakażenia

Z uwagi na agresywny charakter gronkowca złocistego objawy jakie powoduje uzależnione są od miejsca ataku, dlatego wyróżniane są zakażenia skórne (tkanek podskórnych i miękkich) oraz zakażenia układowe. Ponieważ z łatwością przedostaje się do krwi może zaatakować każdą część ludzkiego organizmu, w związku z tym objawy chorobowe są typowe dla schorzenia, które wywołuje.

Zobacz także

Zakażenia skórne, gdzie zmiana ma czerwoną, często zaognioną formę z ropnym lub surowiczym wysiękiem, to najczęściej czyraki, liszaje i ropnie, rzadziej – zapalenie sutka u kobiet karmiących; jęczmień, czyli obrzęk powieki, ból i łzawienie – jest też spowodowany gronkowcem;

Zakażenia układowe – to m. in. zakażenie szpiku kostnego, zapalenie płuc, dróg moczowych, mięśnia sercowego, tchawicy oraz mózgu połączone z ropniami mózgu; gronkowiec złocisty może również wywołać sepsę (posocznicę), objawiającą się gorączką i przyspieszonym biciem serca, która nieleczona prowadzi do śmierci.

Leczenie zakażeń wywołanych przez gronkowca złocistego

Tak jak w przypadku pozostałych bakterii, również leczenie gronkowca odbywa się za pomocą antybiotyków. Jednak wiele jego szczepów jest odpornych na większość antybiotyków w tym na penicylinę. W profilaktyce zakażeń gronkowcem złocistym najważniejsze jest przestrzeganie higieny, szczególnie w czasie zranienia lub pobytu w szpitalu (nawet jako osoba odwiedzająca) oraz wzmacnianie układu odpornościowego.