W show-biznesie Andżelika Piechowiak zaistniała przede wszystkim z roli Mirki w „M jak miłość”. Swoją telewizyjną karierę aktorka rozpoczęła ponad 20 lat temu, gdy dołączyła do obsady znanego na przełomie lat 90. i 00. serialu „Lokatorzy” z Ewą Szykulską, Markiem Siudymem i Agnieszką Michalską. Piechowiak pojawiła się też na dużym ekranie w filmie „Och, Karol 2” w 2011 roku. Dzisiaj już nie bierze udziału w telewizyjnych i kinowych projektach, za to wciąż można ją oglądać w teatrze. Od 2016 roku Piechowiak była żoną Rafała Olejniczaka. W rozmowie z mediami artystka właśnie potwierdziła, że rozwiodła się z mężem. Pokreśliła jednak, że pozostała z byłym partnerem w dobrych relacjach.

Andżelika Piechowiak miała rozstać się z mężem już dwa lata temu

W 2016 roku Andżelika Piechowiak wyszła za Rafała Olejniczaka. Razem z partnerem zajmującym się dziennikarstwem, reżyserią i fotografią doczekała się córki, która przyszła na świat dwa lata później. Jak się okazuje, małżeństwo aktorki znanej z „M jak miłość” to już przeszłość. Niedawno osoba z bliskiego otoczenia pary przekazała taką informację redakcji serwisu Świat Gwiazd. Dodano, że Piechowiak i Olejniczak już od dwóch lat nie byli razem. Teraz wzięli rozwód.

Dzisiaj formalnie zakończyła małżeństwo, choć w naszym środowisku nie jest tajemnicą, że od dwóch lat nie była z mężem. Uczucie się wypaliło, ale oboje nie chcieli szumu w mediach, zwłaszcza że pozostali w dobrych relacjach. Już na pierwszej rozprawie doszli do porozumienia. To była szybka akcja – poinformowało źródło tabloidu.

Andżelika Piechowiak potwierdza rozstanie z mężem

Po tych doniesieniach serwis Złota scena skontaktował się w tej sprawie z Andżeliką Piechowiak. Aktorka w krótkiej rozmowie potwierdziła wieści. Zaznaczyła, że choć jej małżeństwo przeszło do historii, to z byłym mężem pozostaje w przyjacielskiej relacji.

Potwierdzam, że jesteśmy po rozwodzie z Rafałem za porozumieniem stron i pozostajemy w przyjacielskich kontaktach – przekazała aktorka.

Co ciekawe, na rozprawę rozwodową, która odbyła się w środę, 15 stycznia, para miała przyjechać razem – jednym samochodem. Może to świadczyć o tym, że aktorka i dziennikarz rzeczywiście rozstali się z klasą i dbają o dobre relacje, co nie jest regułą – tym bardziej w show-biznesie.

Związki Andżeliki Piechowiak

W przeszłości Andżelika Piechowiak była związana z Michałem Lesieniem. W 2005 roku, jako świeżo upieczona absolwentka Akademii Teatralnej, dołączyła do obsady serialu "Lokatorzy", gdzie poznała aktora. Ich relacja szybko przerodziła się w związek, który trwał sześć lat. Lesień kilkakrotnie oświadczał się Piechowiak, jednak para ostatecznie rozstała się w 2011 roku.

