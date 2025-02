Tomasz Jakubiak to znany polski kucharz, któremu najszerszą rozpoznawalność przyniosło bycie jurorem w "MasterChefie". Niestety, z powodu choroby musiał opuścić program, choć został zapewniony, że miejsce będzie na niego czekać. Tymczasem on, po powrocie do Polski z Izraela, znów może być na bieżąco z tym, co dzieje się w formacie. Nie zapomniał więc, by przekazać obserwatorom tak ważną informację na temat "MasterChefa Nastolatki".

Reklama

Tomasz Jakubiak apeluje do fanów ws. "MasterChefa"

Ostatnie miesiące są niezwykle trudne dla Tomasza Jakubiaka. Kucharz walczy z niezwykle rzadkim nowotworem, który pochłania ogromną ilość pieniędzy. Z powodu choroby był zmuszony opuścić plan "MasterChefa", gdzie był jurorem. Było to dla niego bardzo trudne, ponieważ zżył się z programem i pozostałymi jurorami. Na szczęście zapewniono go, że gdy tylko wróci do zdrowia, będzie mógł na nowo wrócić do formatu.

Tymczasem Jakubiak, w zaciszu własnego domu, stara się na bieżąco śledzić wszystkie nowinki wokół show. Przedpremierowo otrzymał również odcinki 2. sezonu "MasterChef Nastolatki", który startuje dopiero 24 lutego o godzinie 20:50 na antenie TVN. Teraz kucharz zwrócił się do odbiorców i zachęcił ich do oglądania. Jak sam przyznał, on oglądając zalewał się łzami.

Ja już oglądałem ten odcinek, jest fenomenalny. Niestety, musiałem go oglądać na kilka razy, bo płakałem jak bóbr... nie będę tu ściemniał. Duży, stary facet płakał na programie tyle razy, że musiałem go co chwilę zatrzymywać

Tomasz Jakubiak nie krył, że w jego opinii format został stworzony na najwyższym poziomie, a zobaczenie pozostałych jurorów i uczestników na ekranie szczerze go poruszyło.

Zobacz także: Nie żyje ojciec Kayah. Artystka porusza pożegnalnym wpisem

Fani wspierają Tomasza Jakubiaka

Jak pod każdym postem, i tym razem nagranie Jakubiaka zalała fala pozytywnych komentarzy. Internauci trzymają za niego kciuki i na każdym kroku okazują mu wsparcie. Tym razem jeden z wpisów poruszył kucharza na tyle, że postanowił na niego odpowiedzieć. Fanka zauważyła:

Jesteś kochany Tomeczku! Tak pięknie opowiadasz o programie, w którym sam mogłeś uczestniczyć. I mimo cierpienia, bólu i przykrości przez los, potrafisz otwarcie stawić czoła sytuacji, w której się znajdujesz. Patrzę na twoje oczy przepełnione energią i wewnętrzną siłą i jak się starasz być twardym. (...) Twoja siła daje nadzieję i wiarę innym! Jesteś Twardziel o bardzo dobrym serduszku!

Komentarz internautki szczególnie chwycił Tomka Jakubiaka za serce. Przyznał, że nie wyobraża sobie innego scenariusza, niż trzymać kciuki za Michel Morana czy Dorotę Szelągowską, którzy na co dzień dopingują go w walce z chorobą. Zapowiedział również, że w kolejnej edycji nie może go już zabraknąć.

Jejku, już dawno nie dostałem tak pięknej wiadomości. W programie nie istotne czy jestem, są tam wciąż moi przyjaciele od prowadzących po całą produkcję. Ludzie, którym zawsze będę kibicował, bo oni wciąż troszczą się o mnie tak jak to robili wcześniej. W następnej edycji stworzymy znów super trio

Tomasz Jakubiak nie poddaje się w walce o zdrowie

Tomasz Jakubiak we wrześniu 2024 roku ujawnił, że zmaga się z rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. Choroba zaatakowała jego jelita, dwunastnicę oraz kości miednicy i kręgosłupa, prowadząc do licznych przerzutów i intensywnego bólu. Rezonans magnetyczny ujawnił zaawansowane stadium choroby. W obliczu pogarszającego się stanu zdrowia, Tomasz Jakubiak zdecydował się na leczenie w specjalistycznej klinice w Izraelu. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół oraz fanów, którzy zaangażowali się w zbiórki charytatywne, możliwe było sfinansowanie kosztownej terapii za granicą.

Na 2025 roku Tomasz Jakubiak powrócił do Polski, kontynuując leczenie i rehabilitację. W swoich mediach społecznościowych dziękował za wsparcie oraz dzielił się nadzieją na dalszą poprawę zdrowia. Mimo trudności, kucharz pozostaje aktywny zawodowo, pracując nad nowymi projektami kulinarnymi i planując powrót do telewizji. Jego determinacja i pozytywne nastawienie są inspiracją dla wielu osób śledzących jego walkę z chorobą. Ostatnio głos w jego sprawie zabrała na łamach "Dzień Dobry TVN" Dorota Szelągowska, wspominając o jego roli w "MasterChefie".

Instagram@tomasz_jakubiak

Reklama

Zobacz także: Wiktoria z "Rolnik szuka żony" już dłużej nie mogła tego ukrywać. Co za szczęście!