Julia von Stein zdobyła popularność za sprawą reality show "Królowe życia", a następnie "Diabelnie boskie". Od niedawna prowadzi również własny kanał na YouTube, gdzie pokazuje więcej urywków ze swojego szalonego życia. To wszystko przyniosło jej spory rozgłos, dzięki czemu dziś jest stałą bywalczynią branżowych imprez. Ostatnio pojawiła się na uroczystej premierze filmu "Nieprzyjaciel", momentalnie skupiając na sobie wzrok wszystkich. Inne celebrytki nie miały z nią szans?

Premiera filmu "Nieprzyjaciel"

Niemal co miesiąc, a niekiedy nawet kilka razy w miesiącu, odbywają się premiery najgorętszych kinowych hitów, które gromadzą całą śmietankę towarzyską show-biznesu. Nie w sposób zaprzeczyć, że jest to dla nich świetna okazja do zdobycia jeszcze szerszego rozgłosu, co niewątpliwie przekłada się na pozycję w branży. W miniony wtorek, 28 stycznia, plejada gwiazd zjawiła się na kolejnym evencie, tym razem poświęconym najświeższej produkcji z kategorii thrillerów "Nieprzyjaciel", w reżyserii Michała Krzywickiego.

W blasku fleszy pozowały najgorętsze nazwiska, w tym m.in. Aleksander Sikora i Patricia Kazadi, którzy... nie szczędzili sobie buziaków! Artystka niedawno na stałe wróciła do Polsatu, gdzie w 2024 roku pracę rozpoczął również Sikora i jak mogliśmy zauważyć, już zdążyli złapać świetny kontakt. Ta dwójka wywołała na premierze spore zamieszanie, choć jeśli mówić o stylizacjach, to jednak Julia von Stein zdołała przyćmić wszystkich. Kto jeszcze pojawił się na premierze?

