Ze względu na fakt, że bakteryjne zapalenie spojówek należy do schorzeń samoograniczających się, można odczekać około 4 dni przed umówieniem wizyty u okulisty. W leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek podaje się krople antybiotykowe.

Reklama

Stawianie diagnozy bakteryjnego zapalenia spojówek

Zanim lekarz postawi diagnozę o bakteryjnym zapaleniu spojówek przeprowadza z pacjentem wywiad. Bada jego oczy przy użyciu biomikroskopu, oceniając stan spojówki. Sprawdza w oku obecność ropnej wydzieliny, która skleja powieki. Co istotne, bakterie często występują między spojówką powiek a spojówką gałki ocznej u zdrowych osób. To powoduje trudność w stwierdzeniu, czy stan zapalny wywołały wykryte w badaniu bakterie. Jeżeli występują problemy z postawieniem jasnej diagnozy, dodatkowo pobiera się wymaz do badania bakteriologicznego, cytologicznego, przesiewu. W badaniu bakteriologicznym często nie wykrywa się bakterii, mimo objawów chorobowych.

Sposoby leczenia bakteryjnego zapalenia spojówek

W leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek stosuje się maści i krople antybiotykowe, które skracają czas trwania infekcji. Ten rodzaj zapalenia ustępuje samoistnie. Jeżeli choroba ma cięższy przebieg, należy udać się do specjalisty. Krople należy stosować tak długo, jak zalecił okulista. Trzeba doprowadzić terapię do końca, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej. Tylko wówczas bakteryjne zapalenie spojówek zostanie wyleczone. Dodatkowo warto przemywać oczy wodą, aby usunąć ropną wydzielinę.

Zupełne wyleczenie bakteryjnego zapalenia spojówek możliwe jest po upływie 5-7 dni. Po zakończonym leczeniu nie trzeba wykonywać dodatkowych badań kontrolnych. Należy dbać o higienę osobistą. Trzeba często myć ręce, aby nie dopuścić do infekcji.

Zobacz także