Andrzej Piaseczny to znany polski muzyk, który cztery lata temu dokonał coming out'u. Artysta twierdzi, że jest szczęśliwie zakochany, ale niewiele wiadomo o jego partnerze. Ostatnio jednak muzyk uchylił rąbka tajemnicy odnośnie swojego partnera, mamy i życia poza miastem.

Andrzej Piaseczny to polski wokalista znany z takich piosenek jak: "Śniadanie do łóżka" czy "Chodź, przytul, przebacz". W 2021 roku artysta zaskoczył publiczność, ujawniając swoją orientację. Podczas wywiadu w Radiu Zet, promując piosenkę "Miłość", artysta opowiedział o motywach swojej decyzji. Przyznał, że sytuacja polityczna w Polsce odegrała kluczową rolę w podjęciu tego kroku. Jak wiadomo, 54-latek jest w szczęśliwym związku z mężczyzną, ale nie zdecydował się na ujawnienie tożsamości swojego partnera.

Ostatnio Piaseczny został zapytany o to, jak mu się mieszka poza Warszawą. Okazuje się, że stolica nigdy nie była jego domem.

Ja właściwie nigdy nie traktowałem Warszawy jako miejsca zamieszkania, tylko jako miejsce pracy. Gdy mam coś do zrobienia, to przyjeżdżam do Warszawy, poddaję się temu procesowi obróbki własnej i wracam do domu. Na stałe mieszkam w Górach Świętokrzyskich już ponad 20 lat

Andrzej Piaseczny od lat prowadzi spokojne życie z dala od zgiełku miasta. Jego dom na wsi stał się miejscem, gdzie może się wyciszyć i cieszyć codziennymi chwilami.

To jest moje środowisko naturalne, przy lesie, wioska, ostatni dom we wsi. I to jest miejsce, gdzie ja odpoczywam. To jest port, do którego wracam i z którego wyruszam w trasy. To jest moje gniazdo. Jak my się czujemy poza Warszawą? Świetnie

– dodał muzyk.