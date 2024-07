Wypłata dywidendy z zysków osiągniętych w Polsce podlega podatkowi w wysokości 19%. Niektóre spółki mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Można go też uniknąć na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli dysponuje się certyfikatem rezydencji podatkowej kraju, z którym łączy Polskę taka umowa.

Wypłata dywidendy jest końcowym etapem wyprowadzania zysku z udziału w spółce. Możliwa jest dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Przekazywane wspólnikom zyski z ich udziałów zasadniczo podlegają opodatkowaniu.

Opodatkowanie dywidend wynika z obu ustaw o podatku dochodowym – PIT i CIT. Podatek pobierany jest w ryczałtowej wysokości 19% uzyskanego przychodu. Do pobrania podatku zobowiązana jest spółka, która powinna przekazać go na rzecz urzędu skarbowego do 7. dnia miesiąca następującego po tym, w którym pobrano podatek. W przypadku wypłaty na rzecz osób fizycznych jest to 20. dzień miesiąca następującego po wypłacie dywidendy. Właściwy jest urząd skarbowy dla podatnika, który otrzymał dywidendę. Jeśli jednak w grę wchodzi wypłata dywidendy osobie fizycznej – właściwy jest urząd skarbowy płatnika podatku, czyli spółki wypłacającej dywidendę.

W przypadku wypłaty dywidendy na rzecz podmiotów zagranicznych zasadniczo również pobiera się podatek w wysokości 19%. Należy jednak sprawdzić, czy istnieje możliwość zastosowania do tych przychodów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli podatnik posiada certyfikat rezydencji podatkowej, to możliwe jest obniżenie podatku lub nawet jego uniknięcie na podstawie takiej umowy.

Wypłata dywidendy: deklaracja podatkowa

Spółka wypłacająca dywidendę zobowiązana jest przekazać odpowiednim urzędom skarbowym nie tylko podatek, ale i deklarację podatkową – będzie to PIT-8A lub CIT-6R. Deklarację należy złożyć do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Istotny jest rok podatkowy płatnika, czyli spółki wypłacającej dywidendę, nie zaś podatnika. Jeśli dywidenda wypłacana jest na rzecz podmiotów zagranicznych – składa się deklaracje IFT-2R lub IFT-2. Należy ją złożyć również wtedy, jeśli dywidenda nie podlega opodatkowaniu na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wypłata dywidend: zwolnienie z podatku

Bez względu na to, czy dywidenda jest wypłacana na rzecz polskiego czy zagranicznego podmiotu, można uzyskać zwolnienie z opodatkowania, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

spółka wypłacająca dywidendę jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce,

uzyskującym przychody z dywidend jest spółka polegająca opodatkowaniu od całych swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, w Polsce, UE lub EOG ,

, przychody uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej w której spółka uzyskująca dochód ma nie mniej niż 10% udziałów,

spółka uzyskująca przychód z dywidendy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich przychodów,

udziały w spółce wypłacającej dywidendę posiada przez co najmniej 2 lata.

