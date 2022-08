Shakira po oskarżeniach o niepłacenie podatku, bryluje na Florydzie. Nowe zdjęcia paparazzi 

Fantastyczna wiadomość! Shakira spodziewa się trzeciego dziecka - taką sensację podają hiszpańskie media. Ojcem jej dziecka ma być Gerard Pique. Para ma już ze sobą dwoje dzieci. Gerard Pique ponoć zdążył już się pochwalić innym piłkarzom z boiska, że znów będzie tatą! A Shakira? Ostatnio nie pojawia się publicznie - według mediów, coraz częściej odpoczywa i już przygotowuje się do narodzin trzeciego dziecka. Do tej pory para nie potwierdziła tej informacji, ale my mamy nadzieję, że te doniesienia się potwierdzą. Byłoby cudownie, gdyby piosenkarka urodziła dziewczynkę - wyobrażacie sobie już tego pięknego aniołka? ;) Przypomnijmy, Shakira i Pique są już rodzicami dwójki uroczych maluchów: 3-letniego Milana oraz rocznego Sashy. Shakira pewnie tym razem liczy na dziewczynkę. My życzymy rodzicom wszystkiego dobrego! Zobacz też: Ukochanego Shakiry poniosło na boisku: „S*am na twoją pier***oną starą”. Do kogo to powiedział?​ Shakira i Gerard Pique spodziewają się trzeciego dziecka. Będzie chłopiec czy dziewczynka?