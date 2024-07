Podatek od dywidendy: ile wynosi?

Podatek od dochodów z dywidend został uregulowany w ustawach o podatku dochodowym – ustawie PIT i CIT. Oba te akty prawne ustaliły wysokość podatku w postaci ryczałtu w wysokości 19%.

Dywidenda, czyli część dochodu spółki kapitałowej wypłacana na rzecz jednego wspólnika lub akcjonariusza, opodatkowana jest na mocy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Zarówno jedna, jak i druga ustawa ustaliła ten podatek w wysokości 19%.

Płatnikami podatku są podmioty, które dokonały wypłaty dywidend – są więc zobowiązane ten podatek odprowadzić z wypłacanej kwoty i uiścić go na rzecz organu skarbowego.

Zryczałtowany podatek jest pobierany w dniu wypłaty dywidendy i przekazywany do 7. dnia następnego miesiąca na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego.

W przypadku wypłaty na rzecz innych osób prawnych właściwość urzędu ustala się ze względu na siedzibę podatnika, czyli osoby otrzymującej dywidendę. Na płatniku ciąży wówczas obowiązek sporządzenia deklaracji CIT-6R, w terminie do końca pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego.

W sytuacji, gdy jest to osoba fizyczna, płatnik podatku, czyli podmiot wypłacający dywidendę, obowiązany jest sporządzić deklarację PIT-8A i przekazać ją do właściwego ze względu na miejsce swojej siedziby urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym doszło do zapłaty podatku.

Jeśli dywidenda jest wypłacana na rzecz podmiotu zagranicznego, wówczas należy uiścić podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla opodatkowania zagranicznych osób. Kwestia właściwości uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.

Zwolnienia z zapłaty podatku od dywidendy dotyczą tylko beneficjentów będących spółkami, a także spółdzielni europejskich. Osoby fizyczne, zarówno z Polski jak i z zagranicy, nie mają prawa do zwolnień. Aby uzyskać zwolnienie, trzeba spełnić łącznie następujące warunki:

wypłacający dywidendę ma siedzibę na terytorium RP i jest płatnikiem podatku dochodowego w Polsce,

uzyskującym dochody z dywidendy jest podmiot podlegający podatkowi dochodowemu w RP, innym kraju UE lub EOG,

spółka otrzymująca dywidendę posiada co najmniej 10% udziałów w spółce wypłacającej (w przypadku Szwajcarii – 25%),

posiada te udziały nieprzerwanie przez okres dwóch lat,

oraz nie korzysta ona ze zwolnienia z podatku dochodowego.

