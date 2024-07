Podatek odroczony: czym jest?

Podatek odroczony służy odzwierciedleniu rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dotyczy jedynie firm prowadzących pełną księgowość Podatek odroczony to taki, który wynika z danej transakcji, ale w momencie jej dokonania nie trzeba jeszcze go opłacić.

Reklama

Podatek odroczony to część składowa podatku dochodowego. Wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa w danym okresie rozliczeniowym. Jest to podatek, który zapisuje się w księgach handlowych, chociaż obowiązek jego uiszczenia nie powstał jeszcze w danym okresie rozliczeniowym. Trzeba go będzie opłacić później, np. z końcem roku, jednak jego uwzględnienie w księgowości pozwala na oszacowanie przyszłych zysków i strat. Może też wynikać z różnych momentów rozpoznawania zysków i strat w sprawozdaniach finansowych.

W księgach handlowych zapisuje się podatek, który należy uiścić dopiero później. Zapisuje się go w takiej wysokości, jaka wynika z sytuacji na rynku w danym momencie. Pozwala to oszacować przyszłe zyski i straty.

Stosowanie podatku odroczonego pozwala na utrzymanie zasady adekwatności kosztów do przychodów. Oznacza to, że efekt podatkowy danej transakcji powinien być w sprawozdaniach finansowych ujęty wtedy, kiedy faktycznie dokonano danej transakcji. Wiąże się to z tym, że obowiązek podatkowy powstaje często później, niż dokonywana jest dana transakcja ujęta w księgowości firmy. Ujęcie w sprawozdaniach podatku odroczonego, czyli takiego, co do którego obowiązek uiszczenia powstanie później, pozwala na bieżąco wykazywać rzeczywiste zobowiązania podatkowe wynikające z dokonywanych transakcji.

Zobacz także

Reklama