Roksana Węgiel niedawno świętowała swoje 20. urodziny i ten dzień spędziła wśród wyjątkowych osób. Od kilku miesięcy artystka jest też żoną Kevina Mgleja i para wspólnie pracuje nad nowymi projektami, a mąż Roxie pomaga jej podbić rynki zagraniczne i w tym celu niedawno polecieli razem do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie Roxie Węgiel rzuciła się w wir pracy, ale nie zapomina też o swoim wyglądzie i właśnie pokazała efekty kolejnej metamorfozy. To nie jest tania przemiana, a chodzi o włosy...

Reklama

Roksana Węgiel zaskoczyła nowym wyglądem. Cena metamorfozy robi wrażenie

Roksana Węgiel swoją karierę muzyczną zaczęła zaledwie w wieku 12 lat i już wtedy pokochała ją cała Polska. Piosenkarka ma na swoim koncie zwycięstwo w programie "The Voice Kids" oraz wygraną w konkursie Eurowizji Junior. Te wielkie sukcesy okazały się zaledwie początkiem spektakularnej kariery Roxie Węgiel, a dziś gwiazda ma już 20 lat i śmiało, można powiedzieć, że szturmem podbiła polski rynek muzyczny, a teraz piosenkarka ma apetyt na więcej i planuje rozpocząć międzynarodową karierę. Ogromne emocje wzbudza nie tylko zawodowe życie Roksany Węgiel, ale również prywatne. Od kiedy ogłosiła swój związek z Kevinem Mglejem w sieci zawrzało, a kontrowersje budziła spora różnica wieku, jaka ich dzieli. Para nie przejmowała się tym zupełnie i od kilku miesięcy tworzą zgrane małżeństwo.

Niedawno było głośno o spektakularnej metamorfozie Kevina Mgleja, który mocno schudł, a teraz okazuje się, że Roksana Wegiel też przeszła zmianę, ale w jej przypadku chodzi o fryzurę. Artystka właśnie przedłużyła włosy, a na nagraniu pojawiła się cena tej usługi, która mocno zszokowała internautki. To kwota 4 tys. zł!

Bardzo dużo, ale pięknie to wygląda no coś nie każdy może sobie na to pozwolić

Dużo za dużo.....

Zależy od standardu życia, aczkolwiek cena wysoka

Cztery tysiące złotych to miesięczna wypłata 80 procent społeczeństwa w Polsce

Instagram @roxie_wegiel

Fanki stają w obronie Roksany Węgiel

Z drugiej strony pojawiają się też komentarze od osób, które uważają, że to kwota adekwatna do jakości wykonanej usługi. Jedna z internautek napisała nawet, że wiele salonów zajmujących się przedłużaniem włosów wyceniłoby tę usługę na zdecydowanie wyższą kwotę:

Uważam, że mało, a efekt wow

Jak dla mnie to jest mało... znam salony co by wzięły za to prawie 10 koła

Jak dla mnie cena ok

Co ciekawe, niektóre internautki sugerują, że Roksana Węgiel po metamorfozie przypomina Wersow. To porównanie to spore zaskoczenie!

Czemu ona wygląda jak Wersow?

Ona się w wersów bawi czy co

Reklama

Jak Wam się podoba metamorfoza Roksany Węgiel?