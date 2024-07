Woda pietruszkowa to skuteczna, prosta w przygotowaniu i bardzo tania metoda na piękną cerę i włosy. Wybiela piegi, spłyca zmarszczki, cudownie wygładza i regeneruje.

Kosmetyk, który uzyskujemy z zalania posiekanej natki pietruszki zimną wodą może zastąpić tonik lub hydrolat, może być stosowany w codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Stosowanie jej jako wcierki do włosów pobudza ich wzrost. Picie wody pietruszkowej wspaniale oczyszcza organizm z toksyn i reguluje pracę układu trawiennego.

Aby dostarczyć organizmowi wyłącznie czysty, odżywczy koktajl ważne jest to, by natka, z której będzie przygotowywana ta cudowna mikstura, pochodziła z ekologicznej uprawy lub przydomowego ogródka.

Działanie wody pietruszkowej na skórę

Stosowana zewnętrznie natka pietruszki doskonale nawilża, łagodzi obrzęki, spłyca drobne zmarszczki i zapobiega powstawaniu kolejnych. Rozjaśnia i redukuje przebarwienia (piegi, blizny potrądzikowe, plamy posłoneczne), wyrównuje koloryt, oczyszcza i odświeża skórę. Zapobiega powstawaniu wyprysków, dzięki regulacji pracy gruczołów łojowych i działaniu antyseptycznemu. Wzmacnia naczynia krwionośne, przez co chroni przed powstawaniem pajączków. Skóra jest odżywiona, miękka i wygładzona. Wcieranie wody pietruszkowej w skórę głowy pobudza mikrokrążenie i pobudza cebulki do wzrostu.

Działanie wody pietruszkowej na cały organizm

Woda pietruszkowa zachowuje cenne właściwości samej pietruszki dlatego jej picie wspomaga nas od wewnątrz. Dzięki zawartości witaminy C znajdujące się w pietruszce żelazo jest doskonale przyswajane przez organizm na czym korzysta układ krwionośny i skóra. Witaminy z grupy B oraz kwas foliowy utrzymują w dobrej kondycji układ nerwowy. Zawarte w niej organiczne związki chemiczne, takie jak np. limonen czy apiol wspomagają trawienie. Flawonoidy to bardzo silne antyoksydanty, które opóźniają procesy degeneracyjne tkanek, w tym również ich starzenie. Bogactwo potasu, wapnia, magnezu, siarki i fosforu sprawia, że pietruszka wspomaga odtruwanie i oczyszczanie organizmu oraz pozytywnie wpływa na pracę wątroby, stan włosów, zębów i paznokci.

Przepis na wodę pietruszkową do twarzy – tonik

Woda pietruszkowa ma intensywny, świeży pietruszkowy zapach. Jest lekko mętna, ale przezroczysta.

Będą ci potrzebne:

1 dorodny i dokładnie umyty pęczek natki pietruszki,

¾ szklanki zimnej wody (przegotowanej lub mineralnej),

wyparzona wrzątkiem szklana buteleczka lub słoiczek o pojemności min. 200 ml – koniecznie z nakrętką,

miseczka, folia spożywcza.

Pietruszkę trzeba posiekać – nie musi być bardzo drobno, wsypać do miseczki, zalej wodą. Przykryć szczelnie folią spożywczą i wstawić do lodówki na 24 godziny. Po tym czasie przecedzić i przelać wodę pietruszkową do szklanej buteleczki lub słoiczka. Zakręcić i wstawić do lodówki. Pozostałe liście – mimo że większość swoich składników odżywczych oddały wodzie – można wykorzystać np. do przygotowania pesto do makaronu. Miksując je z 3 łyżkami ulubionego oleju roślinnego z odrobiną soli i czosnku.

Przepis na wodę pietruszkową do picia

Woda pietruszkowa wspaniale smakuje z dodatkiem soku z cytryny. Dzięki temu wzmacnia swoje właściwości i jest wyjątkowo orzeźwiająca. Nadaje się również jako dodatek do różnego rodzaju koktajli owocowych lub owocowo-warzywnych, smoothie czy soków domowej roboty. Dla poprawy smaku – szczególnie dla osób nieprzepadających za pietruszkowym – można dodać banana, miód lub syrop z agawy.

Będą ci potrzebne:

1 pęczek natki pietruszki,

1 litr zimnej wody (przegotowanej lub mineralnej),

Wszystko trzeba dokładnie zblendować. Tak przygotowana zielona, gęsta woda pietruszkowa jest idealnym napojem porannym. Pita na czczo doskonale oczyszcza organizm. Warto przeprowadzić 7-dniową kurację detoksykującą. Smak pietruszki jest bardzo intensywny, dlatego by nie obrzydzić sobie tego cudownego warzywa najlepiej stosować go w mniejszych stężeniach lub jako dodatek do napojów i potraw, np. jako sos/pesto do sałatki.

Stosowanie i przechowywanie wody pietruszkowej

Woda pietruszkowa do przemywania skóry ma niestety krótką trwałość. Można ją przechowywać w lodówce około 1-7 dni. Dlatego – szczególnie jeżeli jest używana w małej ilości i wyłącznie do twarzy – warto wykonać ją z połowy składników. Robiona na bieżąco woda z natki będzie zawsze świeża i bogata w składniki odżywcze.

Przemywanie codziennie rano twarzy i szyi zimną wodą pietruszkową wspaniale orzeźwia i łagodzi obrzęki. Skóra jest odżywiona, wygładzona i gotowa do aplikacji kremu oraz makijażu. Wieczorem doskonale sprawdza się jako tonik, który oczyszcza cerę z resztek nieusuniętego makijażu i zanieczyszczeń. Nie trzeba stosować już kremu, ponieważ po pietruszkowej wodzie twarz będzie nawilżona bez uczucia ściągnięcia.

Tonikiem pietruszkowym oprócz twarzy można przecierać szyję, dekolt, plecy oraz wszystkie miejsca, które wymagają tego typu pielęgnacji. Wacik kosmetyczny najlepiej nasączać nie poprzez przechylenie buteleczki (przez co fragmenty płatka mogą zanieczyścić mieszankę) ale wylewając odrobinę. Woda pietruszkowa sprawdza się również jako wcierka do włosów. Stosowanie takiej kuracji przed każdym myciem głowy powoduje pobudzenie krążenia i stymulację cebulek włosowych, co korzystnie wpływa na kondycję włosów.

Jako pojemnik na wodę pietruszkową sprawdzi się świetnie butelka np. po syropie na kaszel lub butelka z atomizerem. Tego rodzaju mikstury warto chronić przed działaniem promieni słonecznych. Wodę z natki przechowuje się w lodówce.

Pamiętajmy, że w przypadku każdej kuracji z użyciem naturalnych składników na efekt trzeba poczekać. Po 2-3 tygodniach regularnego stosowania wody pietruszkowej przebarwienia widocznie się rozjaśniają, cała skóra jest odświeżona a jej koloryt wyrównany. Warto stosować wodę pietruszkową jednocześnie wewnętrznie i zewnętrznie.