Surferskie bluzy wyglądają modnie i drogo, a przy tym są wygodne i praktyczne. Nic dziwnego, że gwiazdy je uwielbiają. W wyprzedaży w sieciówce, za około 55 zł, jest model podobny do tego, który nosi Anna Lewandowska. Spis treści: Jak Anna Lewandowska nosi swoje oversizowe bluzy z kapturem? Kultowe surferskie bluzy to must have na wiosnę i lato 2023 Jak nosić bluzy surferskie? Jak Anna Lewandowska nosi swoje oversizowe bluzy z kapturem? Anna Lewandowska to ikona stylu, która inspiruje miliony kobiet i dziewczyn. Na swoim Instagramie często pokazuje się w swoim ulubionym zielonym hoodie . Bluza z kapturem idealnie sprawdza się u niej zarówno podczas wyjścia na smoothie, jak i na spacerze do lasu. Anna Lewandowska lubi łączyć ją z jeansami i biało-zielonymi sneakersami lub z dresami i czarną kurtką. Swój sportowy look gwiazda uzupełnia czapką baseballówką. Podobną bluzę można kupić w wyprzedaży w sieciówce za około 55 zł. Kultowe surferskie bluzy to must have na wiosnę i lato 2023 Obszerne bluzy z kapturami, kieszenią kangurką i nadrukiem lub haftem na plecach to element charakterystyczny surferów z zachodniego wybrzeża USA. Moda z Kaliforni opanowała w tym sezonie cały świat, dlatego nikogo już nie dziwi surfer-look na ulicach wielkich miast. Oversizowe hoodie (bluzy z kapturem) to często modele unisex. Najmodniejsze kolory to nieśmiertelne biele i odcienie kremowe i głębokie odcienie czerni, lecz także pastele oraz megapozytywne nasycone kolory kojarzące się z suferską wolnością i radością, m.in.: zielony, czerwony, żółty. Wybierając bluzę w stylu surferskim na wiosnę i lato 2023, zwróć uwagę, czy ma obszerny kaptur, obniżoną linię ramion, modny nadruk lub wysokojakościowy haft (najlepiej na plecach). Te trzy cechy charakteryzują najnowszy modny fason....