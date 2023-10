Uważasz, że szybka i kompleksowa poprawa wyglądu skóry jest niemożliwa? Kiedy poznasz zalety hydradermabrazji kwasowej, szybko zmienisz zdanie. Zabieg ten skutecznie łączy peeling wodno-próżniowy z delikatnym peelingiem chemicznym. Pomaga nawilżyć skórę, głęboko ją oczyścić, pozbyć się drobnych zmarszczek, przebarwień oraz zmian trądzikowych, a do tego dotlenić cerę i przywrócić jej zdrowy, młodzieńczy blask. Jest bezinwazyjny, łagodny i daje dużo przyjemności.

Zabieg, na który znajdziesz czas nawet w napiętym grafiku

To świetne rozwiązanie dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku, którzy prowadzą aktywny tryb życia i oczekują szybkich, trwałych efektów. Polecany jest do wszystkich typów skór, szczególnie zaś dla skór dojrzałych, suchych i odwodnionych, ze zmarszczkami oraz objawami fotostarzenia. U osób młodych może być pomocny np. przy problemach z łojotokiem i trądzikiem.

Hydradermabrazja kwasowa kompleksowo poprawia wygląd skóry. Koi, usuwa z twarzy stres i zmęczenie. Pozwala błyskawicznie oczyścić skórę z toksyn i zrogowaceń. Zwęża pory, głęboko nawilża cerę, rozjaśnia jej koloryt i wygładza. Co ważne, zabieg ten wpływa także na poprawę codziennej pielęgnacji. Oczyszczona cera lepiej wchłania bowiem substancje aktywne zawarte w kosmetykach stosowanych w domu. Zabiegi najczęściej wykonuje się na twarz, szyję i dekolt, ale równie dobrze sprawdzają się na plecy czy dłonie. Wykonamy je za pomocą urządzenia INNOFACIAL.

Zabieg hydradermabrazji urządzeniem INNOFACIAL jest moim ulubionym zabiegiem bankietowym, po którym skóra staje się jednocześnie oczyszczona, nawilżona i promienna. Dzięki odpowiednio skomponowanym składnikom aktywnym, 3-etapowa procedura łączy działanie łagodzące, złuszczające z ochroną antyoksydacyjną, bez dyskomfortu i podrażnienia – mówi dyrektor kliniczna Działu Medycyny Estetycznej BTL.

Czujesz, że to coś dla ciebie? Prawdopodobnie masz rację! INNOFACIAL pozwala wykonać zabiegi odmładzająco-regenerujące nawet, jeśli mamy skórę wrażliwą, alergiczną czy rumieniową. To sposób na korzystanie ze skutecznych zabiegów kwasami AHA i BHA, jeśli nie chcemy lub nie możemy pozwolić sobie na widoczne złuszczanie. Na hydradermabrazję kwasową mogą pozwolić sobie nawet osoby, które nie tolerują większości zabiegów estetycznych. Lista przeciwskazań jest naprawdę krótka. Należy do niej jedynie: choroba nowotworowa, stan zapalny skóry, oparzenie słoneczne, zażywanie leków przeciwzakrzepowych, nadwrażliwość na preparaty stosowane podczas zabiegu oraz opryszczka w stanie aktywnym.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. INNOFACIAL nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań. Wystarczy, że zarezerwujesz w grafiku ok. 40 minut na zabieg, który nie tylko szybko poprawi jakość twojej skóry, ale też pozwoli ci się odprężyć. Jest całkowicie bezbolesny i bezpieczny. Po zabiegu będziesz mogła wrócić do pracy, wybrać się na spotkanie z przyjaciółmi czy wieczorną randkę.

Możesz wykonywać go raz w tygodniu o każdej porze roku, także latem. Stosowany w serii (optymalnie zaleca się wykonywanie 5-6 zabiegów) dodatkowo działa odmładzająco na skórę właściwą, pozwala wygładzić zmarszczki, zredukować przebarwienia oraz poprawia elastyczność skóry.

