1 kwietnia 2025 roku mieszkańcy Otwocka zostali poinformowani o poważnej awarii sieci wodociągowej. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm mikrobiologicznych w wodzie płynącej z miejskiej sieci. Informację potwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Co wiadomo na ten moment?

Awaria wodociągowa w Otwocku – co się stało?

W związku z wynikami badań ogłoszono, że woda nie nadaje się do spożycia – nawet po jej przegotowaniu. Miasto natychmiast wdrożyło działania naprawcze: dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej. Sytuacja jest poważna:

Według informacji przedstawionych przez prezydenta Otwocka, około 50 tysięcy mieszkańców jest bez wody. Dużo bardziej poważna sytuacja jest w Otwocku, mniej poważna w gminie Karczew - powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Zakaz używania wody obowiązuje w kilku rejonach Otwocka. Dotyczy on mieszkańców dzielnic:

Śródborów,

Świder,

części Środkowej,

części Kresów.

W tych lokalizacjach woda z sieci wodociągowej nie jest zdatna do picia, przygotowywania posiłków, mycia zębów ani kąpieli. Może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet. Władze Otwocka uruchomiły punkty poboru czystej wody pitnej. Na terenie miasta rozmieszczono beczkowozy, a dodatkowo wskazano hydranty, z których można pobierać wodę do celów sanitarnych.

Wyjątkowa sytuacja w szpitalu w Otwocku

Szpital Powiatowy w Otwocku również został objęty skutkami awarii. Placówka wprowadziła procedury awaryjne. Woda dostarczana jest cysternami, a personel i pacjenci korzystają wyłącznie z wody butelkowanej. Zachowanie zasad higieny w placówce jest priorytetem. Szpital informuje, że mimo utrudnień, jego działalność nie została wstrzymana, a pacjenci są pod stałą opieką.

Wszystkie służby są w kontakcie z placówką. Ze względu na okres oczekiwania na ponowne uruchomienie stacji próbujemy zdiagnozować, ilu pacjentów będzie wymagało przewiezienia do innych szpitali i placówek - dodał wojewoda.

Na ten moment nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kiedy sytuacja wróci do normy. Zakaz używania wody obowiązuje do odwołania. Władze miasta oraz służby sanitarno-epidemiologiczne zapewniają, że monitorują sytuację na bieżąco.

Wiadomo, że kolejne próbki wody będą badane laboratoryjnie. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników i potwierdzeniu bezpieczeństwa, woda zostanie dopuszczona do ponownego użycia przez mieszkańców.

