Wraz z niżem genueńskim Boris na południu Polski pojawiły się ulewy, które doprowadziły do klęski żywiołowej, przypominającej wydarzenia z 1997 roku, gdy doszło do powodzi tysiąclecia. Najgorsza sytuacja jest w województwach dolnośląskim oraz opolskim. W niedzielę rano woda przelała się przez wały w Głuchołazach i zalała miasto. Ogłoszono ewakuację na wyżej położone tereny, a burmistrz wydał komunikat, w którym stwierdził: „Toniemy”. Wrocław wciąż czeka na falę kulminacyjną na Odrze.

W wielu miejscach na południu Polski dochodzi do dramatycznych zdarzeń. W Kałkowie (woj. opolskie) kobieta utknęła w samochodzie, a napływająca woda odcięła jej możliwość ucieczki. Funkcjonariusze straży pożarnej ruszyli z pomocą i rozpoczęli akcję ratowniczą. Na miejscu był dziennikarz TVN Wojciech Bojanowski, który opowiedział, co się stało.

Kobieta była mocno przestraszona, ale na szczęście nie ucierpiała. O akcji poinformowali również strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Kłaków to jedna z miejscowości, które ponoszą bardzo duże straty w związku z intensywnymi opadami deszczu. Dramatyczna sytuacja panuje też w Głuchołazach, gdzie w niedzielę woda wdarła się do miasta i zalała rynek. Burmistrz zaapelował, by mieszkańcy szybko się ewakuowali i potraktowali zagrożenie poważnie. W mieście nie ma prądu, a stan wody wciąż się podnosi.

W tej chwili sytuacja jest bardzo poważna. Niestety część osób, wydaje się, że nie rozumie powagi i skali zagrożenia. Myślą, że skoro stoi most, to są bezpieczni, ale tak nie jest. Apeluję do wszystkich, by możliwie szybko ewakuowali się z miasta lub przenieśli na wyżej położone tereny. Toniemy

– przekazał burmistrz Głuchołaz.