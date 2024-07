Uchodzi za jedną z najpiękniejszych aktorek na świecie, zachwyca nie tylko na czerwonych dywanach, ale także na co dzień, co teraz udowodniła. Salma Hayek, bo o niej mowa, pokazała na swoim Instagramie zdjęcie tuż po przebudzeniu się. Naturalna fotka szybko podbiła sieć, a to wszystko za sprawą opisu, który dodała Salma. Zobaczcie!

Salma Hayek bez makijażu

Gwiazdy, zarówno polskie jak i światowe, coraz częściej pokazują się bez makijażu i żadnych filtrów na Instagramie. Ten trend podbija serca internautów, którzy zachwalają naturalność! Do tego grona dołączyła teraz 56-letnia Salma Hayek. Jeszcze niedawno gwiazda podbijała czerwony dywan podczas festiwalu w Cannes, zawsze występując w pełnym makijażu. Na co dzień jednak aktorka rezygnuje z make-upu. Hayek pokazała na Instagramie fotkę tuż po przebudzeniu - napisała również o siwych włosach i zmarszczkach:

Ja budząca się rano i licząca, ile siwych włosów i zmarszczek wbiło się na imprezę tego ranka

Jak zareagowali jej fani?

Oczywiście są zachwyceni fotką Salmy Hayek!

Piękna - napisała sama Cindy Crawford

Dziękuję za podzielenie się! Pomaga wszystkim zobaczyć, że nawet najpiękniejsi i najsławniejsi też się starzeją

Jesteś po prostu prawdziwym, naturalnym człowiekiem i to jest piękne! - piszą internauci.

Trudno się z tym nie zgodzić!

We wrześniu tego roku Salma Hayek skończy 57 lat. Od 2006 roku jest w związku z Francois-Henri Pinaultem, biznesmenem i synem miliardera. W 2007 roku Salma została mamą - urodziła córkę, Valentinę (to jedyne dziecko meksykańskiej aktorki).

